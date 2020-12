Operação Papai Noel, da BM, vai reprimir a criminalidade nas ruas de maneira mais ostensiva

O lançamento da Operação Papai Noel ocorreu na última terça-feira (1º), na sede do 2º RPMon de Alegrete. A Brigada Militar realiza uma força-tarefa para promover a Operação realizada anualmente em todo Estado.

A Operação Papai Noel ocorre de 1º a 31 de dezembro de 2020. Nesse período, os policiais atuam na prevenção de roubos, furtos, crimes e incidentes nas regiões centrais da cidade de forma mais ostensiva, ou seja, uma viatura fica mais presente nos locais onde há um incidência maior de delitos principalmente pela circulação de pessoas que tem um grande aumento.

Tenente Cordeiro, ressaltou que é importante as pessoas ficarem mais atentas, pois a probabilidade de tentativa de golpes é maior neste período. Além da saída de banco e, se possível idosos sempre acompanhados de alguma outra pessoa de sua confiança.

As ações previstas para o período incluem o policiamento ostensivo de prevenção e repressão. A tradicional mobilização da BM foi lançada para garantir as compras de final de ano. A mobilização pretende reforçar o número de policiais na área central e garantir a tranquilidade neste período de maior circulação de dinheiro. A estratégia com a Operação Papai Noel é combater os roubos a pedestres e ao comércio. Por estratégia, a BM não divulga a quantidade de policiais envolvidos na ação de Natal.

É importante que o comerciante também faça a sua parte. A segurança também começa dentro da loja, com o cuidado de não deixar muito dinheiro em caixa e a qualquer movimentação suspeita, acionar a BM. A mobilização também se estende para o município de Manoel Viana.