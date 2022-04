6º RCB visita comunidade de Passo Fundo na Semana do Exército

Entre os dias 18 e 25 de Abril, o 6º Regimento de Cavalaria Blindado esteve presente na cidade de Passo Fundo para homenagear o Dia do Exército.

De forma inédita as ações incluíram palestras nas Escolas de Ensino Médio, estande de divulgação nos Shoppings da cidade estreitando os laços da unidade militar com a comunidade do município da Região do Planalto.

Palestras em escolas reuniu jovens que sonham em servir o exército

Comunidade prestigiou o evento em Passo Fundo

O evento contou com mais de 50 mil visitantes no último final de semana, e ainda a participação dos militares em uma entrevista à Radio Planalto.

Jovens e adultos tiveram oportunidade de conhecer mais sobre o 6ºRCB

A ação teve por objetivo aproximar os cidadãos passo-fundenses do Regimento José de Abreu e explicar para a população os detalhes sobre a vida e a rotina no 6º RCB, tendo em vista que a maior parte do Efetivo Variável, incorporado todos os anos, vem da cidade de Passo Fundo.

Ação em Passo Fundo serviu para estreitar os laços entre exército e comunidade

Fotos: 6º RCB