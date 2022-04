Semana da Consciência Indígena no IFFar tem farta programação

Nesta quarta-feira (27), acontece a palestra para servidores do campus: “Literaturas indígenas e Educação.

A programação inclui conversas interculturais Jykre kar e Ararenguá”, com Aliriane Ferreira (Biblioteca Pública Mário Quintana) e Maria Cristina Graeff Wernz (Unipampa).

Para celebrar o Dia 19 de abril que é comemorado o Dia do Índio no Brasil e em vários países do continente americano, o IFFar está desenvolvendo uma programação com temáticas indígenas no mês de abril.

No IFFar, a programação foi estendida para todo o mês de abril, nomeada como Mês da Consciência Indígena. As atividades foram organizadas pelos Núcleos de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas (NEABIs) dos campi do IFFar.

O Instituto já promoveu uma live sobre O programa de Inclusão Indígena da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Onde participaram do encontro as professoras Maria Alice Canzi Ames, da UFRGS, Lucélia Peron, doutoranda da UFSC e Roselei Cella, da UPF.

Também participaram os estudantes Sival Cadete, da UFFS, e Samira Kafej Tomás Pereira, do IFFar – Campus Frederico Westphalen. A atividade foi transmitida pela WebTV do IFFar e está disponível através deste link.

A programação do Campus Alegrete na V Semana da Consciência Indígena já realizou a palestra: “A temática indígena em sala de aula: cultura, diversidade e ciência”, com o professor Diego Fernandes Dias Severo (Parceria com Prefeitura de Alegrete – Biblioteca Municipal).

Na última segunda-feira (25), ocorreu a palestra para alunos das licenciaturas do campus: “RS dos Índios! Uma história inconveniente?”, com o professor Max Roberto Pereira Ribeiro e a palestra: “Cultura e Etnocentrismo” – Professor Diego Fernandes Dias Severo em parceria com UERGS.

Na quinta-feira (28), está prevista a palestra para alunos dos cursos técnicos integrados do campus: “Povos e culturas indígenas na atualidade” – Professor Diego Fernandes Dias Severo. No dia 20 de maio, haverá ainda uma palestra para alunos do curso de Licenciatura em Química: “Cultura, diversidade e história dos Povos Indígenas “– Professor Diego Fernandes Dias Severo.

O Campus em Alegrete ainda oferece uma exposição de fotografias intitulada “Saberes Indígenas e resistência na luta pela terra”- imagem dos povos Kaingang Mbyá (Rio Grande do Sul) e Kaiowá (Mato Grosso do Sul). Fotografias de Diego Fernandes Dias Severo ( Kaingang Mbyá) e Kauã (Kaiowá).