Tentativa de homicídio| Em briga, homem é gravemente ferido com golpes de faca

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite desta quinta-feira(26), ocorreu uma tentativa de homicídio em frente à agência dos Correios, localizada na rua Venâncio Aires, centro de Alegrete. Uma discussão entre dois indivíduos resultou em um deles esfaqueado. O acusado do crime foi preso em flagrante pela Brigada Militar.

De acordo com relatos dos policiais, a briga começou após um desentendimento entre a vítima de 37 anos e o acusado de 36 anos, motivado por um desacordo em relação a um terreno. Durante o confronto, a vítima foi atingida no braço esquerdo, cotovelo direito, nas costas região dorsal e no abdômen lado direito.

O agressor saiu do local em um veículo Gol e foi localizado nas imediações do Parque Rui Ramos. A Brigada Militar, que já estava ciente das características do indivíduo, o abordou e efetuou sua prisão. O acusado teria confirmado o fato e foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi determinado o flagrante por tentativa de homicídio, pela Delegada de Plantão.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada à Santa Casa, onde passou por um procedimento cirúrgico, entretanto, não há mais detalhes sobre seu estado de saúde até o momento.

A Polícia Civil agora irá conduzir as investigações sobre o ocorrido, a fim de esclarecer todos os detalhes do crime.