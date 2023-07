Jovens levam afeto, doações e muito carinho ao lar do idoso Ari Vargas Paim

Share on Email

As palavras “amor”, “gratidão” e “alegria” foram colocadas em prática no lar de idosos Ari Vargas Paim, em Alegrete, na tarde de ontem(26), Dia dos Avós, quando a Equipe Branca da gincana da Escola Demetrio Ribeiro fez uma visita mais que especial. Em uma iniciativa sugerida por Eider Pena, a equipe organizou uma doação de alimentos, leite e produtos de higiene para homenagear os avós residentes no asilo.

A também coordenadora da equipe, Maria Eduarda, descreveu a experiência como algo realmente tocante. “A recepção no asilo foi linda! O lar é um local aconchegante e acolhedor, e ver os idosos tão felizes com as doações foi extremamente gratificante. O Dia dos Avós é uma data significativa para eles, e estamos muito felizes em poder proporcionar esse momento de carinho e atenção”, enfatizou.

A gincana da Escola Demetrio Ribeiro terminou no último dia 18, mas a equipe branca decidiu dar continuidade à iniciativa de forma independente. Mobilizando-se por meio de grupos de WhatsApp, os alunos arrecadaram os materiais para levar ao asilo.

Eider Pena, que teve a ideia do ato solidário, tem sido um grande apoiador da equipe, sempre buscando maneiras de contribuir positivamente com a sociedade – falou a aluna.

“Fico muito feliz em poder fazer parte disso e colaborar com a alegria dos avós do asilo Ari Vargas Paim. Ver a felicidade nos rostos deles é impagável, e espero que esse gesto inspire outras pessoas a também contribuírem com a comunidade”, ressaltou.

Para garantir que a visita fosse realizada de forma respeitosa, a equipe contou com três coordenadores e mais três alunos participantes, de modo a não invadir o espaço dos residentes. O asilo abriga 47 idosos, e a equipe da escola ficou encantada com a limpeza, organização e atenção dispensada a cada um deles. Durante a visita, foram tocadas músicas ao som de uma gaita, proporcionando um momento de conexão e alegria compartilhada.

A coordenadora Maria Eduarda também revelou os planos futuros da equipe branca: “a experiência foi tão positiva para todos nós que pretendemos voltar outras vezes para fazer mais doações. Esse tipo de ação é enriquecedora para ambas as partes, e estamos ansiosos por novas oportunidades de ajudar e fazer a diferença na vida dessas pessoas tão especiais”.