8ª edição da Feira das Profissões integra “Urcamp de Portas Abertas”, que celebra os 200 anos da Pesquisa no Brasil

O primeiro grande evento presencial da Urcamp, depois de dois anos de pandemia, será marcado por uma série de atividades que inclui Feira das Profissões e uma programação voltada para estudantes do Ensino Fundamental e Médio da região.

De 17 a 23 de outubro de 2022, o Campus central em Bagé, juntamente com o campus da Urcamp em Alegrete participarão pela primeira vez da 19ª Semana da Ciência, Tecnologia e Inovação, organizada pelo Centro Nacional de Pesquisa (CNPQ) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), desde 2004. O evento contará com Feira das Profissões, além de promover subeventos, que levam informação e conhecimento aos estudantes.

O novo formato aconteceu através do projeto elaborado pela professora do Curso de Ciências Biológicas da Urcamp e coordenadora de Iniciação Científica Dra. Anabela Silveira de Oliveira, aprovado na íntegra pelo CNPQ e deve reunir, no espaço de uma semana, todas as escolas públicas e privadas da região, que farão rodízio para visitar as feiras e mostras no Ginásio Corujão, em Bagé, e no Ginásio da Urcamp de Alegrete, além da programação paralela. A intenção é que os alunos vivenciem a prática de cada profissão, que conheçam mais sobre a ciência e que despertem o sentido pela pesquisa. A professora Anabela ressalta sobre o projeto, que visa promover a divulgação científica e popularização da Ciência oriunda da necessidade de apoiar as comunidades escolares regionais no âmbito pós-pandêmico, além de promulgar aspectos relacionados a qualidade de vida no Bioma Pampa. “O evento conta com sub eventos estruturados através de experiências consolidadas na Urcamp. Os acervos da FAT/Urcamp são valiosos no que diz respeito à Ciência, Tecnologia e Inovação e nada mais justo do que oportunizar para as comunidades escolares o contato com o conhecimento preservado e promovido pela Instituição”, pontua a pesquisadora.

Durante a Feira, cada curso de graduação contará em seu estande com um trabalho voltado a uma inovação, ligada à ciência, que revolucionou, de alguma forma, aquela profissão. O evento Urcamp de Portas Abertas: 200 anos de ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil está integrado à programação nacional que se estende, na mesma data, pelo resto do país.

A presidente da FAT e reitora da Urcamp, professora Lia Quintana, reforça a retomada dos eventos presencias, marcados por uma grande programação voltada ao público estudantil e acadêmico. “Nós estamos retomando, tudo de forma responsável, mas precisamos mobilizar a nossa comunidade estudantil, porque este é também nosso compromisso, enquanto Instituição de Ensino Comunitária que somos, chamarmos a população para dentro da Urcamp e integrá-los com o que fizemos dentro do ensino, da pesquisa e extensão. Muita gente não conhece nossa trajetória e o envolvimento que nossa Instituição sempre teve com a educação e as causas que envolvem o desenvolvimento da nossa região, mas fazemos isso há quase 70 anos ininterruptos. É parte disso que também queremos mostrar durante esta semana”, revela a gestora.

Na Urcamp, a programação aos estudantes será de 17 a 21 de outubro, já a Feira das Profissões, será nos dias 18, 19 e 20 de outubro, das 9 horas as 21 horas. Em Bagé a Feira das Profissões acontece no Ginásio Corujão e Alegrete, no Ginásio de Esportes da Urcamp. O calendário com os dias e horários de cada atividade serão divulgados pela organização do evento na próxima semana.

Programação:

Oficinas Digitais – Laboratórios virtuais

Mostra de Iniciação Científica jr. – “Cientistas do Brasil”

Teatro Científico – “História da Ciência no Brasil”

Mostra no Museu Dom Diogo de Souza “Viajantes naturalistas no RS”

Portas Abertas – Laboratórios Urcamp – demonstração de técnicas de laboratório e experimentos laboratoriais

Eventos de comunicação – Pod Casts, Vídeos, Webnares

Feira das Profissões evidenciando a prática da Ciência, Tecnologia e Inovação das profissões em todos os cursos da Urcamp.

Eventos Extramuros – Clube da Ciência e laboratórios móveis receberão de forma simultânea o “Urcamp de Portas Abertas”, que celebra dentro da 19ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, os 200 anos da Ciência, da Tecnologia e da Inovação no Brasil.