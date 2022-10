PRF prende contrabandista transportando agrotóxicos na BR 290

Share on Email

Ele já havia sido flagrado pela PRF há 20 dias praticando o mesmo crime.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um contrabandista transportando cerca de 80 quilos de agrotóxicos de origem estrangeira na noite desta segunda-feira (3), na BR 290 em Rosário do Sul.

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um Siena com placas de Ijuí que transitava pela BR 290 e, ao vistoriarem o veículo, encontraram cerca de 80 quilos de agrotóxicos importados ilegalmente.

O condutor do automóvel, um homem de 50 anos nascido em Cruz Alta, já havia sido flagrado pela PRF cometendo o mesmo crime há 20 dias. Ele foi preso e, junto com o veículo e a carga de defensivos agrícolas, encaminhado à polícia judiciária em Santana do Livramento.