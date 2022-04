A Avenida Integração está pronta: veja como ficou a via que vai ligar 6 bairros

Será entregue oficialmente nesta segunda-feira (11), a Avenida da Integração.

O PAT fez um passeio para mostrar a a seus leitores, como ficou essa importante avenida, que é uma das mais importantes obras de infraestrutura e logística da cidade.

A avenida da Integração é parte fundamental das obras de revitalização do Arroio Regalado, um investimento de cerca de R$ 12 milhões, que abrange seis bairros e reassentou mais de 100 famílias.

A construção da avenida da Integração, via de 2.500 metros que interliga a avenida Brás Faraco com a rua Daltro Filho, às margens do arroio, finalizou o principal mecanismo de contenção das enxurradas provocadas pelo Regalado. Com revestimento asfáltico, a avenida percorre os bairros Prado, Progresso, Vila Grande, Sepé Tiaraju, Vera Cruz e Joaquim Fonseca Milano com iluminação, ciclofaixa, duas faixas de rodagem, calçadas nos dois lados e estacionamento em um sentido.

O investimento foi de cerca de 4,9 milhões, o maior de todas as 10 metas da obra do arroio.

O Valão das Américas custou R$ 3,9 milhões, na avenida das Américas. Traz a construção de conexões e plantio de árvores que estão previstos no projeto. Três áreas de preservação também foram criadas. Na Ponte da rua Daltro Filho, foram investidos R$ 687 mil, enquanto no canal e no valão da rua Guarani, foram investidos cerca de R$ 650 mil.

No total, as 10 metas da obra tiveram o custo de cerca de R$ 12 milhões.

Todas as metas de infraestrutura estão com as execuções praticamente concluídas. As metas de regularização fundiária, recuperação ambiental e trabalho técnico estão em estágio avançado.