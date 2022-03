Fiscais do Procon denunciam tentativa de intimidação em posto de combustíveis

Share on Email

Na última sexta-feira(11), durante o trabalho realizado de abordagens e fiscalização nos postos de combustíveis, os fiscais do Procon sofreram a tentativa de intimidação por uma das empresas.

No total, seis postos foram notificados pelo repasse que foi caracterizado, em alguns casos, abusivos pois a suba dos combustíveis tinha ocorrido na refinaria. Portanto, deveria ser repassada ao consumidor final, após a nova remessa de combustíveis, ou seja, depois da nova compra, isto, comprovada através de nota fiscal.

Em um determinado posto de combustíveis, os fiscais teriam solicitado as notas e não foram atendidos, além do período que aguardaram a funcionária contatar com os responsáveis.

Após, sem a apresentação das notas fiscais comprovando o recebimento de combustíveis naquele dia, os fiscais do órgão de Defesa do consumidor, notificaram o estabelecimento comercial.

Além disso, uma pessoa que se apresentou como advogada da empresa e passou a enviar mensagens que, teriam sido interpretadas por eles como uma tentativa de intimidá-los.

Os funcionários do Procon destacam que as visitas ocorreram em muitos postos de combustíveis. Alguns foram notificados e outros baixaram o valor pois ainda não tinham recebido combustíveis com os valores reajustados.

Não há o desejo de representar contra a empresa.