A Casa é Sua: Prefeitura de Alegrete faz adesão ao programa habitacional

A Prefeitura de Alegrete com o propósito de iniciar importante programa habitacional para cidadãos de baixa renda, protocolou na manhã desta segunda feira, 21, a documentação para habilitação ao programa Governo do Estado “A casa é sua “, no Centro Administrativo do Estado “Fernando Ferrari”, na capital.

O secretário de Planejamento, Jesse Trindade dos Santos, foi representado pelo gerente municipal de contratos, Rogério Lira, que entregou na Secretaria de Obras e Habitação do Estado a documentação para a habilitação ao programa.

O secretário estadual de Obras e Habitação, José Stédile, recepcionou pessoalmente e se colocou à disposição do município para a demanda habitacional, que também é uma preocupação do governador Eduardo Leite.

Inicialmente, a prefeitura pretende construir 20 casas para moradores de baixa renda e em vulnerabilidade social.

“O governo do Estado, se aprovar o projeto de Alegrete, irá repassar até R$ 54 mil por casa construída e o município investiria o restante, inclusive na infraestrutura necessária ao loteamento como rede de saneamento, ruas e calçadas. O investimento total será de cerca de R$ 2,3 milhões. A contrapartida do município em torno de R$ 1,2 milhão”, explica Rogério Lira.

A prefeitura também está prospectando recursos junto ao governo federal através do programa habitacional “Pro Moradia”.

O prefeito Márcio Amaral afirma que os objetivos são promover justiça social, melhorar a vida das pessoas e qualificar a prestação de serviços à população. Com esse tripé, tivemos a satisfação de buscar esse projeto estadual para garantirmos aporte que permitirá a construção de unidades habitacionais em Alegrete”, garante.