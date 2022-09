A Chama Crioula acendeu a paixão pelo gauchísmo na Capital Farrapa

A chama da tradição contagia Alegrete.

Cerca de dois mil gaúchos vieram na cavalgada até a praça Getúlio Vargas. E até o dia 20, a festa é da gauchada, que tem orgulho da Pátria Sul Riograndense. A Semana Farroupilha é uma daquelas datas mais esperadas do ano em Alegrete.

A tradição, os costumes e a cultura do povo afloram de uma forma incomparável nesta época.

Crianças, jovens e adultos, todos, até aqueles que nunca vivenciaram a rotina da vida rural querem participar dos Festejos.

Alegrete, literalmente, se veste com as cores do Rio Grande do Sul e o meio de transporte mais usado é o cavalo.

A chegada da Chama Crioula, evento que marca oficialmente o início desta grande festa aos gaúchos, reuniu peões e prendas de todos os rincões. Neste dia 13 de setembro, “saltar” da cama de madrugada, vestir a melhor pilcha, encilhar com capricho o pingo, é um orgulho. Para eles, não existe mau tempo. E lá estavam todos, cedito na Avenida Braz Faraco, zona sul da cidade, à espera da Centelha que, desde o dia 11, vem a “trotezito”, do Marco das Três Divisas.

Mais de dois mil cavalarianos se juntaram a esta cavalgada, num ritual de amor ao seu CTG, ao seus piquetes, ao Alegrete, enfim, à pátria riograndense, hoje solo sagrado de todos os gaúchos.

Por volta das 10h20, a chama crioula chegou com a cavalgada à Praça Getúlio Vargas. À frente da Cavalgada, o Coordenador dos Festejos, Cléo Severo Trindade, o Prefeito Márcio Amaral, junto ao coordenador da 4ª Região Tradicionalista Marco Saldanha.

Ao longo do trajeto, de cerca de 7 km, desde a chegada à cidade até o centro de Alegrete, muitas pessoas acompanham a trajetória dos cavalarianos.

Na praça, autoridades civis, militares e a comunidade acompanharam o recebimento da centelha e acendimento da chama junto ao Monumento ao Expedicionário.

Logo após, foi realizada a distribuição aos CTG’s e a todos os piquetes do Município. Algumas entidades no interior do município, estão distantes mais de 50km da cidade.

Com o hasteamento das bandeiras e ao som do hino do Brasil e o Riograndense, cantado a plenos pulmões, iniciou a maior festa gaúcha e tradicional do País, a Semana Farroupilha de Alegrete.

Durante uma semana, a centelha é a chama viva em cada local, onde a gauchada vive, de forma ímpar, a sua cultura e os seus costumes.



E, no dia 20 de setembro, acontece o ápice à referência da data mais importante aos gaúchos. O Dia do Gaúcho, o dia que celebra a Revolução Farroupilha, com o desfile que promete, este ano, levar mais de 5 mil cavalarianos às ruas de Alegrete.

Para o coordenador dos Festejos Farroupilhas, Cléo Trindade, que há mais de 18 anos está à frente da coordenação, este foi um momento de saudar a todos e torcer por uma grande festa, depois de dois anos sem eventos devido à pandemia.

Ele citou que, desde junho há muito trabalho e espera que essa retomada seja com força total e deverá ser uma das maiores Semanas Farroupilhas.

O Prefeito Márcio Amaral, acrescentou que embora neste dia seja o início dos Festejos Farroupilhas, na cidade os eventos já acontecem e cita exemplos como mateadas, shows, Canto e Cantinho Farroupilha, Cavalgada da Casa do Gaúcho e muitas outras programações. ” As pessoas estavam ávidas por participarem de eventos em suas entidades. Esse ano a expectativa é de um grande Desfile. Espero que as pessoas aproveitem este momento de confraternização e valorização dos nossos costumes. Que tudo ocorra com muita harmonia e paz”- conclui.

Já para o coordenador da 4ª RT, Marco Saldanha, a Chama Crioula é o símbolo de amor do Rio Grande do Sul e, para a 4ª RT, ela se torna mais importante tendo em vista que os cavalarianos que percorrem as estradas do Rio Grande do Sul fazem todo o translato da chama crioula a patas de cavalo.

“Então é uma responsabilidade, é uma preocupação enquanto gestor e coordenador da 4ª RT, com esses homens e mulheres que estão no trecho e, o momento que chega essa chama ao Marco das Divisas, com certeza é muito gratificante, é a recompensa, é a certeza de um trabalho realizado. E, é o momento que a gente distribui aos municípios e lá no Marco ver essa integração dos municípios, dos Prefeitos, da comunidade da nossa região é de suma importância” – comenta.

Marco cita que é um encontro de gerações, é um encontro de tradicionalistas que estão juntos pelo mesmo sentimento de amor pelas tradições do Rio Grande.

Neste dia, ela chega na Praça dando início às atividades da Semana Farroupilha.

” E, essa Semana Farroupilha de 2022, tem um sentimento ainda maior, por ser a primeira depois de uma retomada de todas as atividades no modelo tradicional, no seu modelo presencial da tradição gaúcha, com o contato, olho no olho, nesse companheirismo que a gente tem com os nossos com nossos irmãos” – finaliza.

Pela primeira vez, o Juiz de Direito e diretor do Fórum acompanhou a Chama com a família – Rafael Borba.

Simbologia da Chama

A Chama Crioula é o fogo que simboliza fertilidade, calor, claridade, ardor, paixão, hospitalidade e coragem. Representa, enfim, a Tradição Gaúcha. Representa o gaúcho idealizado no espírito heroico dos Farroupilhas, com os ideais de justiça e liberdade, visando a aproximação dos povos.