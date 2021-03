A Covid está implácavel neste mês de março em Alegrete; até agora, 70 óbitos

Compartilhe















O mês de março atingiu na noite de ontem(21), conforme o Boletim Epidemiológico divulgado, o número de 70 óbitos em decorrência da Covid-19, em 21 dias. Esse número supera os demais 12 meses de pandemia, onde foram registrados até o dia 28 de fevereiro 66 mortes em decorrência da doença. Está sendo um mês que dizimou famílias, deixou um rastro de muito dor em virtude de perdas. Pela primeira vez, o Município chegou a registrar a morte de duas pessoas da mesma família em um único dia. Além de outros casos que mais pessoas perderam a vida em um curto espaço de tempo , chegando até três pessoas do mesmo núcleo familiar.

Em razão desta nova CEPA e desse contágio acelerado que lotou todos os hospitais, o caos no setor da saúde se instalou em muitos Municípios, como Porto Alegre que teve emergências fechadas. Alegrete também registrou períodos, e ainda registra, de lotação máxima ou superior em alas covid, tanto UTI, UPA ou Hospital de Campanha. De acordo com o estatístico Marco Rego, a curva nos óbitos vai diminuir, já nesta semana deve ocorrer um arrefecimento em relação aos números dos últimos dias.

Um comparativo do último dia de fevereiro até a noite de ontem, os registros são os seguintes:

No dia 28 de fevereiro(domingo), foram registrados 76 casos positivos e 21 recuperados. Oito pacientes estavam na UTI Covid e 12 no Hospital de Campanha. Um óbito foi confirmado, de um homem de 52 anos. Naquele dia, havia 5.098 casos confirmados, com 4.326 recuperados, 706 ativos, sendo que, 686 estavam em isolamento domiciliar e 20 hospitalizados positivos de Alegrete. O total de mortes de todo período pandêmico até então, era de 66. Também tinham sido realizados, 19.982 testes, sendo 14.707 negativos, 5.098 positivos e 177 aguardavam resultado. Em observação com síndrome gripal eram 953 pessoas.

Já neste domingo (21) foram registrados 67 casos positivos e 195 recuperados. No total, foram cinco óbitos: três mulheres, de 86, 62 e 87 anos e de dois homens, de 54 e 68 anos.

Além disso, 15 pacientes estão na UTI Covid, sendo os 15 confirmados. No Hospital de Campanha há 33 pacientes, destes 25 confirmados e na UPA são 18 internados, 03 confirmados. A UTI Covid possui 15 leitos, dessa forma não há leitos disponíveis. Já no Hospital de Campanha todos os leitos estão ocupados. Na UPA há 07 leitos disponíveis. Na UTI não-covid há 8 leitos, 06 estão ocupados e 02 disponíveis.

Até o momento, são 7.141 casos confirmados, com 5.781 recuperados, 1.224 ativos, sendo que 1.182 estão ativos em isolamento domiciliar e 42 hospitalizados positivos de Alegrete. O Município chegou a 136 óbitos.

Foram realizados 24.034 testes, sendo 16.686 negativos, 7.141 positivos e 207 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.715 pessoas.

Além de não ter leitos na UTI Covid e no Hospital de campanha, alguns dos dados que demonstram uma diferença expressiva nestes 21 dias são:

Pacientes em observação inicial:

Fevereiro(28) – 953 pessoas

Março(21) – 1.715 pessoas

Testados

Fevereiro(28) – 19.982

Março(21) – 24.034

Negativos

Fevereiro(28) – 14.707

Março(21) – 16.686

Positivos

Fevereiro(28) – 5.098

Março(21) – 7.141

Aguardando

Fevereiro(28) – 177

Março(21) – 207

Ativos

Fevereiro(28) – 706

Março(21) – 1.224

Recuperados

Fevereiro(28) – 4.326

Março(21) – 5.781

óbitos

Até Fevereiro – 66

Março- 136

Isolamento domiciliar

Fevereiro(28) – 686

Março(21) – 1.182

Hospitalizados

Fevereiro(28) – 20

Março(21) – 42