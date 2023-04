Cléber Xavier: um cidadão alegretense e do mundo

A trajetória de Cléber Xavier é de competência e humildade, sua ascensão ao sucesso faz com que os alegretenses tenham orgulho de um homem que jamais esqueceu suas origens. Ele já recebeu algumas homenagens da cidade, como o título de Mérito Administrativo de Alegrete, mas no último feriado (21) as honras foram regadas a música, com Os Fagundes, além de um cardápio que tinha até degustação de linguiças. Neste momento de descontração, o PAT conversou com o famoso preparador físico.



Uma das perguntas referiu-se a sua história de vida, ele disse que nasceu aqui, estudou na Escola Estadual de Ensino Médio Demétrio Ribeiro e no Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, serviu ao quartel no período de alistamento, no ano de 1983. A família de Xavier residiu por longa data no município, seu pai era dono de um restaurante e cozinheiro e a mãe, que era cabeleireira, viveu bastante tempo após a partida do filho na cidade. O entrevistado confessa que vem a Alegrete sempre que consegue, a última vez foi antes da pandemia, em 2020, quando foi homenageado nos 40 anos do Efipan. Relembra que participou algumas vezes do evento, quando era do exercício na organização, quando trabalhava com o Internacional acompanhou os jogadores, a cada vez que vem traz alguém para conhecer a cidade, da última vez trouxe o filho Pedro, desta acompanharam-no a esposa e filha menor. Cléber diz que a melhor experiência é mostrar sua vida e lugares importantes para quem ama, ambientes da sua infância, como também contar as histórias engraçadas que viveu.

Mudou-se para Porto Alegre, em 1994, para cursar Educação Física, mas sempre almejou ser treinador de futebol, apesar de ter jogado durante um tempo no Real e no Flamenguinho, quando apareceu a oportunidade de ser preparador do Inter e, algum tempo depois, do Grêmio.

Um dos questionamentos foi sobre a dupla GreNal, como ter sucesso nos dois times, Cléber conta que é um homem social por natureza, esse não seria um problema. Dedicou-se, passou muitos anos com o Inter e o Grêmio, Xavier lembra que o importante são as amizades e o respeito, para que se possa deixar as portas abertas. Por ser um treinador de futebol, precisa gerir as conexões entres os atletas, contudo, por estar preparado para todas as situações, vê qualquer adversidade com alegria. Em relação à Copa do Mundo de 2022, relata que já estava preparado com toda a experiência anterior, para ele o que é importante é cuidar das relações, ser amigo, a seleção proporcionou tudo isso, por ficar sete anos, bem como ter a liberdade de frequentar clubes, as melhores seleções e ter uma boa recepção. “Esse é o legado que eu deixo, de viver as coisas, eu busco uma caminhada e nessa caminhada vivenciar e curtir”, revela.

O PAT perguntou o que dava para fazer diferente na Copa do Mundo do Catar, no que Xavier responde: “Eu não faria nada de novo, são coisas que acontecem no futebol, uma tomada de decisão do Fred, para mim até um certo ponto certa, mas a decisão é deles (jogadores) no momento do jogo, algumas pessoas dizem que a gente podia ter fechado mais, mas a Argentina fechou um pouco mais contra a França e se o Martínez não fecha com aquela defesa, teriam perdido o jogo. São esses detalhes que o futebol muda, fizemos grandes trabalhos, fica a dor de não ter conquistado, mas temos muitas conquistas e ficamos muito felizes, mas também ficamos tristes quando perdemos. Me vem na memória por que nós podemos aquele gol, tem que aceitar, não adianta”.

A grande preocupação dos fãs é se Xavier seguirá com sua equipe e o Tite ou se alçará voos solo, no que ele esclarece: “decidimos que não vamos trabalhar no Brasil, já recebemos alguns convites importantes e já recusamos, tocou o telefone quando o Lázaro caiu, o Corinthians é a nossa casa, a gente viveu lá, temos muitas relações, mas a gente quer trabalhar fora do país, numa liga na Europa ou da Arábia que hoje está fortalecida”. O que a comunidade alegretense espera é que Cléber Xavier seja feliz e conquiste seus objetivos onde estiver.