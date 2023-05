A “estampa” do alegretense em dia de chuva forte

Share on Email

A sexta-feira será de mais um dia de chuva no Rio Grande do Sul, o quinto seguido, em especial aqui em Alegrete. Só que desta vez deve ocorrer de forma intensa e em níveis volumosos em diferentes regiões no período da tarde para a noite. Em pontos isolados, deve vir acompanhada de raios e granizo, conforme prevê a Metsul.

O dia deve também ser de tempo fechado e úmido, como ocorreu na quinta-feira. A temperatura não deve variar muito em todo o território gaúcho, com máximas ficando na casa dos 20ºC. Em Alegrete, os termômetros variam entre 18ºC e 21ºC. Nas últimas horas o acumulado chega a 34,2 mm no município e conforme o Metsul entre sexta e domingo há previsão de chuva forte em Alegrete.

Em dias de chuva forte aqui em Alegrete é comum peões, que trabalham no interior, se utilizarem do poncho que protege da chuva. São cenas comuns na área rural do Município. Porém, há os que não dispensam essa veste das pilchas gaúchas, nem mesmo quando estão na cidade.

Nesta sexta-feira a precipitação pode chegar a 112,2 mm e no sábado (6), mais 57.5 mm de chuva forte que se estende até o domingo, que traz uma previsão de 109.8 mm de chuva. O tempo instável deve seguir nos próximos dias dando a chuva trégua apenas na segunda-feira.