Iza, a prendinha que é fenômeno em provas de mangueira, levantou muitos troféus na Campereada

O pai, tradicionalista e narrador de rodeios, Amaril Becker, já incentivava a filha a amar os animais e ela era colocada no lombo do cavalo em sua companhia.

Mesmo com a pouca idade, a alegretense coleciona prêmios. Izadora é um fenômeno nas competições em rodeios e já foi campeã na prova de rédeas ao competir com mais 30 participantes, somente na sua modalidade – prenda mirim, na Festa Campeira do Rio Grande do Sul (FECARS).

Ela também já teve participações em vários outros eventos campeiros, com premiações importantes, entre a Campereada e o Rodeio Crioulo do CTG Oswaldo Aranha.

Em mais uma participação, em provas campeiras, neste ano, ela sagrou-se campeã em três categorias na 43ª edição do maior evento tradicionalista e cultural da região que tem como sede o Parque Dr. Lauro Dornelles. A prendinha ficou com 1ºlugar nas competições de rédea mirim; rédea adulto e tonel mirim.

Nas provas femininas, na mangueira, foi a que mais teve premiações.

Competidora na modalidade de tonéis desde muito cedo, ela sempre é um dos grandes destaques na provas. Essa é uma das modalidades preferidas nos rodeios que permite a participação de crianças, jovens e adultos, amadores ou profissionais é a prova dos Três Tambores.

Izadora é filha do narrador de rodeios Amaril Becker Fernandes, Adriana Fagundes Becker e irmã de Cássio Fagundes que também participa de provas. Uma pequena na idade que está gigante por onde passa representando Alegrete e a 4ªRT.

De acordo com os pais, a paixão por cavalos é algo que a fascina desde muito pequena e a estreia na campereada, nas provas dos tonéis e rédeas, foi aos seis anos.

Ao evidenciar que a dedicação e amor dela pelos animais, em especial cavalo, está no sangue, isso se dá em razão de que desde o bisavô, o avô e o pai, todos são envolvidos com cavalos e ela não é diferente.

Já o primeiro desfile de Iza, no 20 de setembro, foi aos três anos e, desde então, não parou mais. Segundo Adriana, é um dom, uma tradição que vem de berço e passa de geração para geração.

Neste ano, o município de Santa Cruz do Sul, da 5ª Região Tradicionalista (RT), vai sediar a Festa Campeira do Rio Grande do Sul (Fecars). O evento vai ocorrer de 15 a 19 de março de 2023 e a participação de Iza já está confirmada.