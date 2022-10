A estratégia de campanha dos comitês de Lula e Bolsonaro para o segundo turno em Alegrete

Estamos a caminho do segundo turno da eleição presidencial no dia 30 de outubro.

E os comitês tanto do candidato Bolsonaro, como o de Lula, continuam o trabalho em busca de votos.

Vitorino Fernandes, do PL, diz que continuam firmes no trabalho mostrando a verdade às pessoas, do quanto que o Brasil poderá crescer, visto que enfrentamos uma pandemia e superamos. Usamos as mídias, grupo de whatts e até corpo a corpo sempre que possível.

E no meio da pandemia e até com a guerra da Croácia, que afetou todo o mundo, crescemos e agora deverá começar a reversão depois desses nefastos adventos, em programas sociais ao povo brasileiro porque temos que governar com responsabilidade fiscal, atestou.

A presidente do PT em Alegrete, Preta Mulazzani, diz que pelo que viram nos bairros, no primeiro turno, o candidato Lula teria boa votação na cidade. E agora estão buscando votos para Lula com adesão de quem é de outros partidos. A estratégia para o segundo turno é a mesma. -Só que com pouco material, conversamos com as pessoas, fazemos caminhadas nos bairros e o trabalho nas redes sociais é fundamental. – Falamos de programas e compromissos assumidos com relação ao salário mínimo e retomada de investimentos em moradias.