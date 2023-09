A força da cultura gaúcha pulsa, desde a tenra idade, na Semana dos Festejos em Alegrete

Este ano, todas as programações tem conotação solidária, porque o RS está em calamidade, devido às cheias.

Mas como a nossa cultura é forte nestes pagos, escolas, empresas e outras entidades vivenciam intensamente estes dias. As crianças são bem empolgadas e até vão pilchados às aulas na semana dos Festejos, ostentando uma beleza singular de nossa cultura. A vitrine de algumas lojas também contam a nossa cultura do tema deste ano, o centenário da Revolução de 23.

Neste mês em Alegrete é comum ver cavalarianos usando seu pingo como meio de transporte, assim como pessoas pilchadas nas ruas. E quanto a culinária, o gaúcho se supera com o tradicional churrasco assado na brasa, fora todas as demais delícias da nossa culinária gaúcha. Até uma audiência do Judiciário foi realizada na cidade em que o juiz, servidores do Fórum, do Ministério Público, Prefeitura e Câmara de Vereadores estavam pilchados a caráter.

O coordenador Cléo Trindade revela que os piquetes mantêm suas atvidades, mas todos estão imbuídos de arrecadar alimentos e itens de higiene para ajudar os irmãos gaúchos visto que estamos num mês de setembro atípico devido às chuvas.