Consumidora encontra corpo estranho em sachê de molho de tomate que a família consumiu

Um corpo estranho é definido como qualquer objeto ou substância que não é encontrado naturalmente em um produto ou alimento. Infelizmente, esses objetos podem aparecer nos alimentos e bebidas, causando preocupação e desconforto aos consumidores.

A alimentação é uma das necessidades básicas do ser humano, e é esperado que os alimentos que adquiridos em supermercados estejam seguros e livres de qualquer contaminação. Infelizmente, nem sempre é assim, como a história de uma dona de casa, que reside na região Central de Alegrete. Ela entrou em contato com o PAT e disse que estava indignada ao utilizar um molho de tomate industrializado, no almoço e, encontrar um corpo estranho dentro da embalagem. A consumidora já tinha utilizado o mesmo produto em uma lasanha, dois dias antes, e, no sábado ao meio-dia, ao verificar o motivo da dificuldade de sair o produto do sachê, resolveu abrir e se deparou com algo muito estranho, que inicialmente, o esposo chegou até pensar que poderia ser um rato, mas não tem como identificar – destacou.

A alegretense disse que é uma pele que dá pra cortar e o que mais a deixou revoltada foi que já tinha usado o produto em uma lasanha que toda família consumiu – Imagina se está contaminado, meu estômago ficou embrulhado, além de perder todo meu frango de hoje, pois já tinha colocado um pouco do molho na panela, como achei pouco, ao tentar colocar mais, não saiu pela abertura que eu tinha feito. Coloquei no congelador caso alguém tenha que analisar.”- pontuou.

Por se tratar de final de semana, a reportagem ainda não recebeu posicionamento da empresa responsável pelo produto, entretanto, acrescenta-se que está dentro do prazo de validade e sob o lote – 52212220049.