A força feminina no futebol amador de Alegrete

Assessora Parlamentar, ela está cursando Gestão de Recursos Humanos e é atual presidente do Clube Alegretense Boca Juniors, clube multi-campeão filiado à Liga Alegretense de Futebol. Rosi como é conhecida topou uma entrevista no PAT, falando um pouco da sua experiência num universo amplamente dominado por homens.

Casada com um apaixonado por futebol, ela começou a ir nos jogos de várzea e surgiu a ideia do esposo em montar um time. Nos primeiros anos, a participação dela, era nos bastidores, até lavando os uniformes. Após um membro da diretoria se afastar por motivo de mudança de cidade, o esposo, Marcelo conversou com os demais membros da diretoria e Rosi foi empossada como vice presidente. O clube nasceu dentro da sua própria casa e isso sempre a deixou muito ligada às equipes que o marido era responsável. Foi fundamental na corrida pela participação do clube na Copa Polar e acabou sucedendo o ex-presidente Marlon.

“Numa sociedade em que fomos criados com o machismo comandante, não foi e não é nada fácil , existe preconceito sim. Ainda, infelizmente, até mesmo de nós mulheres, vencer os mitos e colocar nossas ideias e opiniões em prática não é nada fácil. Mas minha posição sempre é a mesma”, assim a presidente do Boca iniciou a entrevista.

Confira os principais trechos:

Portal: Como é mergulhar no futebol amador no interior, ambientado e amplamente dominado por homens?

Desafiador, mas tendo muito mais favor de uma inclusão de direitos do que pessoas com mentes fechadas com critérios machistas e conservadores.

Portal: Foste uma das pioneiras como mulher em assumir um clube do futebol amador. Algum objetivo maior como concorrer a presidência da LAF ?

Sim, eu soube que no passado houve uma presidente de clube, na atualidade sou apenas eu. Olha sobre a LAF não é meu objetivo. Alegrete tem grandes nomes do futebol com condições de fazer um trabalho e até mesmo dar continuidade após essa gestão que está vigente. Acredito que não sou uma ameaça de disputar um pleito da LAF com eles, o tempo dirá.

Portal: O futebol amador carece de recursos e de mais apoio das autoridades. Como é fazer esporte em Alegrete ?

O futebol é carente de políticas públicas mais afetivas, precisamos de algo concreto, chega de promessas. O que vejo é que usam nossas dificuldades e carências nos campos para se promoverem e não sai nada do papel. Nós, eu falo em nome do Boca, lutamos como dirigentes de equipes para realizar com êxito um campeonato. E sempre meu olhar é de admiração para os clubes que conseguem trazer suas equipes no campeonato porque não é fácil, quem se envolve sabe do que estou falando, das dificuldades.

Precisamos, sim, de mudanças e inovação de maiores recursos para o Campeonato Amador.

Por isso, não almejo a Presidência da LAF, porque eu iria ir lá para cima de outros poderes, buscar recursos, dar uma cara nova para o futebol e isso para alguns seria uma afronta, quero acreditar que do modo que está vai dar certo.

Portal: Tínhamos campos nos bairros, hoje a maioria não contempla o futebol. Ano passado se vislumbrou dois novos campos na Praça da Juventude e foram sacrificados por conta de uma obra do carnaval. Como tu avalias essa questão ?

Para voltarmos aos jogos nos bairros teríamos que ter mais segurança. Pelo que tenho conhecimento, os campos já surgiram juntamente com a praça com as metragens erradas, por esse motivo mais uma vez não podemos utilizar o espaço que foi destinado a nós desportistas. Já nasceu errado esses campos, esse projeto do carnaval veio a somar, contempla outros segmentos que também tem o direito de ocupar um espaço público.

Portal: Os últimos anos têm sido de conquistas para o Boca Juniors, qual a avaliação que tu faz desta gestão ?

A avaliação é de muito trabalho, as equipes se dedicaram, doaram-se nesse ano. Conquistamos títulos que não imaginávamos um dia disputar. Eu agradeço a Deus, foi ele que nos deu direção, força e pelas pessoas que nos auxiliaram nessas empreitadas.

Portal: Impossível não falar do vice campeonato de futebol amador do RS. O que faltou para chegar ao ápice ?

Na minha visão faltou um pouquinho de sorte, tínhamos tudo para ganhar quem olhou o jogo viu nossa equipe foi melhor no início jogou muito, mas infelizmente arbitragem pecou na expulsão do nosso meio de campo foi nitido o erro do árbitro. Também erramos muitos gols e jogar com equipes qualificadas e que vem se preparando para disputar um campeonato como esse é difícil. Nossa logística para treinos era precária não tínhamos muitas opções e mesmo assim chegamos. Somos o segundo melhor do Estado.

Portal: Qual a projeção do clube para temporada 2023 ?

A projeção é manter o trabalho que vem se fazendo porque está dando certo. Sempre com o intuito de conquistar mais títulos.

Portal: Qual a maior dificuldade que um clube de futebol amador de Alegrete encontra atualmente ?

Tem várias dificuldades e uma delas é a logística dos campos, não temos banheiros, vestiário água nos campos, essas dificuldades não depende somente da prefeitura e sim de um todo. Qualquer segmento faz pressão nos Poderes e consegue resolver seus anseios. Os desportistas não são unidos, se soubessem a força que teriam se fossem unidos. É grande o público que participa do campeonato e dos torneios durante todo ano movimenta a economia. Será que não tem um projeto com empresários, instituições e os políticos para mudar essa situação? Fica a minha pergunta . Não podemos esperar somente pela prefeitura tem que haver um querer e colocar em prática do nosso segmento.

Portal: O clube se notabiliza por campanhas sociais de cunho voluntário. Tem um cuidado especial no outubro rosa. Já pensaste em montar um time de futebol feminino ?

Sim, estamos sempre fazendo algo para a comunidade independente do clube por inteiro, tenho um grupo de amigas mulheres que de alguma forma me auxiliam e ajudam em algumas ações sociais que são realizadas em minha casa. Sobre montar um time feminino já pensei. Quem sabe daqui algum tempo eu me organize para essa ideia.

Portal: Qual a mensagem da presidente Rose para os desportistas alegretenses ?

Agradecer à Deus por tudo e por todas as coisas, porque quanto mais se agradece mais coisas boas acontece. Isso serve para o futebol também.

Fotos: acervo pessoal