Festival da Linguiça Campeira leva o maior público na história do Parque Dr Lauro

A primeira edição do Festival da Linguiça está superando todas as expectativas e poderá ser considerado um dos maiores eventos gastronômicos da Região, fazendo jus ao título de Capital da linguiça campeira. Com um recorde de público de 20 mil pessoas, segundo informações dos organizadores, o parque Doutor Lauro Dorneles teve que fechar seus portões, por volta das 22h30 min, pela primeira vez, em um evento aberto ao público, para manter a segurança e conforto dos participantes.

A programação de sábado que contou entre outras atividades, com o show do cantor alegretense Léo Pain, também o show do Quarteto Coração de Potro e a resposta esmagadora da comunidade, que compareceu em massa para experimentar a deliciosa variedade de linguiças e se divertir com as atividades culturais.

O evento que acontece desde a última sexta-feira(14), oferece mais do que apenas a demonstração, degustação, venda e explanação sobre o carro chefe da atração(linguiça), também tem shows e um número muito expressivo de palestras. Com stands de inúmeras empresas da cidade também oferece produtos de artesanato e outros.

O sucesso do Festival da Linguiça em sua primeira edição é uma grande conquista para a comunidade local e para a região em geral. É uma oportunidade de celebrar a cultura e as tradições locais, além de trazer turismo e apoiar a economia local.

Com o recorde de público, fica claro que o Festival da Linguiça tem um futuro brilhante pela frente e continuará a atrair multidões em anos futuros. Além disso, a qualidade da linguiça oferecida pelos produtores locais é outro fator que contribui para o sucesso do evento. Alegrete é conhecida por produzir linguiças de alta qualidade, o que atrai visitantes que desejam experimentar a comida típica da região e também a venda para outras cidades e estados.

O ambiente festivo e a programação cultural também foram fundamentais para atrair o grande público. O festival oferece apresentações musicais e outras atividades culturais que agradam a todos os gostos e idades, assim como, ter a entrada gratuita com acesso a todos os ambientes.

Em resumo, o sucesso do Festival da Linguiça em Alegrete em 2023 pode ser atribuído a uma combinação de fatores, a qualidade dos produtos oferecidos, a divulgação e a programação cultural diversificada. O evento também é uma oportunidade para os produtores locais divulgarem seus produtos e expandirem seus negócios. Em conversa com alguns expositores, eles pontuaram que a entrada ser liberada para o público também é um dos grandes diferenciais, pois dependendo da família pagar para entrar no Parque seria um inibidor. As famílias estão aqui dentro do Parque e isso promove a oportunidade de gastronomia, cultura e shows, Alegrete nunca tinha presenciado um evento desta magnitude – falou um dos expositores- Pedro.

Para esse domingo: 10h30 – Início Concurso Gastronômico “Tudo que tiver linguiça” – Restaurante do parque

• 17h30 – Mateada com entrega da premiação do Concurso Gastronômico e atrações locais – Palco principal

• 18h30 – Show “Os Chacreiros” – Palco principal

• 20h – Show de encerramento – Luiz Marenco – Palco principal

O evento também conta com outras atrações como o Espaço Olivas e Azeites do Pampa; o Espaço Sabor do Alegrete; o Bolicho do Festival – centro comercial de produtos e serviços; o Feirão de carros; a Exposição de carros antigos; a Feira do Artesanato Regional; o Espaço Piá – brinquedoteca, brinquedos infláveis; a Escolinha de Trânsito da Brigada Militar, o Stand da UFSM e SEDETUR – Divulgação do Dia de Campo “Projeto Flores para Todos” e Agroturismo no Baita Chão e a Mostra das agroindústrias com degustação e venda de produtos.

Também é realizada a distribuição de erva mate e água quente para o chimarrão, bem como praça de alimentação em parceria com entidades filantrópicas. Essa foi mais uma iniciativa da Prefeitura de Alegrete por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o Sindicato Rural de Alegrete (SRA), Centro Empresarial de Alegrete (CEA) e Associação Alegretense de Agroindústrias (ALEGRO).