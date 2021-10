A gratidão nos faz melhores, mesmo quando a causa é usual

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Embora, para muitas pessoas o ato de cuidar com atenção, zelo e profissionalismo seja indispensável para qualquer profissão, principalmente, na área da saúde, para outras a atenção durante um período delicado de alguém doente, é valiosa.

Um exemplo é a família de Elisa Bilhalva que procurou a reportagem do PAT para agradecer todo carinho e atendimento que ela recebeu dos profissionais da saúde na Unidade de Pronto Atendimento- UPA- e na Santa Casa.

As sequelas, as dores no corpo e na alma, são algumas heranças da Covid

Taylisa descreve que a mãe começou a sentir muita dificuldade em respirar e uma dor logo abaixo do seio. Como ela estava com uma mastite imaginavam ser essa a causa. De segunda dia 11 até dia 14, ela foi levada na UPA onde sempre foi muito bem atendida e, era liberada quando o quadro normalizava . Porém, dia 14 os sintomas se acentuaram e ela precisou ser levada às pressas à UPA onde foi muito bem atendida pela Dra Marlu e na sequência pelo Dr Brum.

Assim como, os enfermeiros e técnicos- João, Felipe, Rubia, Nilson, Carol e demais profissionais que atuam na UPA.

As filhas Taylisa e Roberta, pontuam que a mãe precisou ser transferida para Santa Casa onde por muito pouco não foi entubada. Ela precisou usar máscara com oxigênio e soube que estava com uma embolia pulmonar.

Neste período, ficou no posto 3 da Santa Casa e foi atendida pelo Dr Sandro e todo quadro de profissionais que atuam naquele posto.

As filhas consideram que a atenção, carinho e o atendimento de todos foram um grande diferencial na recuperação da paciente- Elisa.

O poder da macela

“Nossa mãe foi muito bem acolhida. Os médicos e todos os demais profissionais da saúde também nos passaram muita tranquilidade e segurança. Eles são anjos, são amigos, são muito humanos” – disse Taylisa.

Ela acrescenta que não poderiam deixar de agradecer a todos, de evidenciar mais uma vez o quanto a saúde de Alegrete é uma grande referência.

” Agora nossa mãe já está em casa fazendo tratamento na companhia das filhas e do esposo Maurício. E a filha que reside em Salvador sempre está por perto em suas orações, como os amigos!”- citou.

Para concluir eles consideram um clichê, mas que é a absoluta realidade- toda família tem uma imensa gratidão pelo acolhimento e tratamento de Elisa, tanto na UPA quanto na Santa Casa.