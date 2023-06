Vinte milhões de reais de investidores alegretenses vão gerar cerca de 200 empregos

A obra do atacadão Stock Center que está sendo construída na Avenida Tiarajú, quase na entrada do bairro Capão do Angico, está 70% pronta. O empreendimento está sendo feito pela Sotrin e iniciou, conforme o engenheiro Jorge Alberto Sobrosa, de uma intenção do Grupo Zaffari de fazer um atacadão aqui ou em Santana do Livramento. – Eles não queriam investir na obra, apenas ter o negócio. Diz o engenheiro que iniciou a negociação em junho de 2022, e informa que conseguiram oito investidores de Alegrete. Primeiro negociaram o terreno com o jóquei e, em dezembro do ano passado, começaram a construção do atacadão. O prédio vai ser alugado para o Grupo que mantém esse negócio em várias cidades gaúchas com preço até 40% mais barato.

A obra, diz Sobrosa, é alegretense e tem 1O mil metros² de área coberta, mais 300 vagas de estacionamento e começou em dezembro passado, com a terraplanagem e dever ser entregue em novembro. São 55 trabalhadores, muitos de fora, que erguem os pré- moldados, tipo de obra especial para galpões que vieram do Paraná e a cobertura virá de São Paulo. O atacadão vai ter um investimento de 20 milhões de reais e vai possibilitar cerca de 200 empregos diretos. Os currículos só serão aceitos pelo site da empresa que ainda não abriu para esta seleção.

O engenheiro alegretense acredita que isso vai fortalecer a economia local e possibilitar, tanto ao pequeno como médio comércio daqui e outras cidades comprar no Stock Center.