A inclusão no café com Libras através das poesias de Mário Quintana

Será um café com Libras à comunidade surda de Alegrete. As poesias de Mário Quintana serão o tema desta primeira edição, nesta quinta-feira, dia 27. Na estreia deste projeto, o jornalista Paulo Berquó vai recitar as poesias de Mário Quintana e a tradução será pela professora Josie Pillar.

A primeira edição do Quinta no Quinta da Aurora será nesta quinta-feira, às 16h, de forma pioneira em inclusão e acessibilidade em Alegrete: o Café com Libras. “Sabemos que o café nos proporciona pausas para pensarmos, discutirmos temas, cultivarmos relações e fazermos negócios” reflete a jornalista Vanessa Peres.

Os convidados e convidadas surdas terão esse contato com a literatura, com o suporte da intérprete de libras, da professora Josie Pillar. Uma coletiva para a imprensa, com um café do Quinta da Aurora também será o diferencial dessa quinta-feira.