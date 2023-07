Mutirão busca dar celeridade a mais de 3 mil processos na Vara de família de Alegrete

Desde que assumiu nesta Comarca, em maio deste ano, a Dra. Eugênia Amabilis Gregorius retomou com muita força o andamento dos processos da Vara de Família, Juizado da Infância, Juventude e Sucessões.

Como essa Vara esteve por dois meses sem juiz titular, o trabalho acumulou e, atualmente, tem 3.244 processos em andamento, sendo que os referentes à Infância e Juventude tendem a ter decisões mais céleres, pontuou.

Dra Eugência Amabilis Gregorius

Porém, o objetivo da Magistrada é dar andamento mais ágil ao que chega em suas mãos e, em apenas dois meses, já realizou 198 audiências, proferiu mais de 200 sentenças e 1.627 despachos/decisões, além de finalizar duas adoções.

A sua rotina é contínua na missão de analisar processos, realizar audiências e proferir sentenças. Ela destaca o comprometimento da equipe que a assessora, que se mostra extremamente dedicada e competente.



Antes de assumir no Judiciário Gaúcho, a magistrada atuou como Juíza de Direito no Estado de Rondônia, no Norte do País, assumindo o cargo no Judiciário Gaúcho em julho de 2022 e atuou na Comarca de Cacequi.