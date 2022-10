A Internet tornou-se terreno fértil para golpes; veja os mais usados no momento em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Número de ocorrências policiais por perda de dinheiro ou objeto em golpes mais que triplicou na Delegacia de Polícia de Alegrete. O uso da tecnologia puxou aumento dos casos e dificulta recuperação de valores, em muitos casos.

Entre as modalidades mais comuns, estão a clonagem de aplicativos de mensagem, anúncios falsos de produtos e serviços e ligações que simulam contato de agência financeira para obter dados bancários. Esses golpes representam, em média, cinco ocorrências policiais ao dia .

Conforme os dados repassados pelos policiais, desde a pandemia houve um aumento significativo dos casos de estelionato, a maioria deles com algum vínculo por meio de redes sociais.

Os golpes que envolvem ferramentas digitais utilizam cada vez mais a técnica da engenharia social. Nesses casos, os criminosos induzem os usuários desavisados a enviar dados confidenciais, infectam computadores ou fazem abrir sites infectados. Além disso, tentam explorar a falta de conhecimento da vítima.

Na maioria das situações, de acordo com os policiais, os ataques são efetivados por conta da falha humana. Quando a pessoa autoriza o acesso, os criminosos têm êxito em seus objetivos.

O golpe do Instagram tem sido o mais recente. Eles (estelionatários) conseguem clonar o Instagram e começam a oferecer produtos. Eles inventam uma história dizendo que uma amiga da pessoa está saindo da cidade e deixou alguns produtos (móveis e eletrodomésticos, por exemplo) para venda. Os amigos desta pessoa, então, começam a comprar, via Pix, geralmente. Mas, só depois do pagamento, verificam que não é real, que o aplicativo foi clonado.

Outro é do WhatsApp. O enredo adotado pelos bandidos é similar a tantos outros casos. Tudo começa com uma mensagem onde os bandidos usam a mesma foto do familiar, porém, em um contato diferente.

Também tem o Golpe do Nudes e do veículo estragado, em que simulam ser um familiar distante que está empenhado na rodovia. Para chegar ao destino, a pessoa solicita auxílio financeiro via Pix, para pagar o guincho.

Todos os golpes já são conhecidos, entretanto, diariamente há registros de todas e outras situações que muitas vezes gera um transtorno muito grande não só financeiramente como emocionalmente.