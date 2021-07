Homem em atitude suspeita e com sacola de fios de cobre é encontrado em pátio de residência

Homem procura Delegacia de Polícia ao se deparar com indivíduo no pátio de sua residência. De acordo com a vítima, por volta das 7h da manhã, ele encontrou o acusado escondido em seu pátio. Assim que viu o proprietário da residência, o indivíduo saiu correndo e fugiu. Algumas horas depois retornou na carona de uma moto e foi até um terreno na frente da casa da vítima que descreveu a atitude suspeita do indivíduo.

Grupo voltado à filantropia se fortalece em cada campanha realizada

O homem disse aos policiais civis, que o acusado entrou em uma casa abandonada e saiu com duas sacolas nas mãos, em uma foi possível visualizar que se tratava de fios de cobre e a outra o indivíduo havia enrolado uma jaqueta o que dificultou a identificação do produto. O motociclista comentou que trabalhava de tele-moto e tinha sido contratado para ir ao bairro Promorar e posteriormente naquele lugar para que o cliente pegasse uma encomenda. Ao ser questionado sobre a procedência dos fios de cobre, o acusado respondeu que amigos que atuam em obras o presentearam e não aceitou se identificar. Na sequência saiu do lugar.