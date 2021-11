A Lei da Atração é infalível

Essa técnica existe há séculos e está presente em todas as culturas e religiões do mundo. Quem nunca ouviu a frase: “para de pensar coisa ruim que tu vai atrair isso”. Pois então, a Lei da Atração funciona basicamente assim, usando os pensamentos para atrair coisas boas ou ruins.

A crença é de que a mente e o universo estão conectados por meio da força dos pensamentos, ou seja, os pensamentos emitem ondas de energia que chamam ou repelem determinadas vibrações. É daí que vem o conselho de ‘sempre pensar em coisas boas’.

De acordo com especialistas do assunto, a força da atração será da mesma intensidade do pensamento, se você vibra por algo bom, irá atrair de modo intenso.

“Sua mente tem um poder de fabricar a realidade. O que você pensa você sente; o que você sente você vibra; o que você vibra você atrai para si. Somos seres vibracionais que interagem com o universo.” Rhonda Bryne

Mas não é tão simples como parece, não é pensar só quando convém… Você precisa ter foco no que quer e ensinar a mente a ficar do seu lado, ela precisa estar programada para pensar e vibrar pelas coisas boas todos os dias, sem deixar afetar por acontecimentos negativos.

Pesquisadores desenvolveram passos para que a Lei da Atração funcione, confira abaixo:

ACREDITE EM VOCÊ

De acordo com o empresário norte-americano Henry Ford, se você pensa que pode ou que não pode você está certo.

No momento que você fica pensando em diversos obstáculos que podem surgir no caminho do seu sonho, eles podem acabar surgindo e fazendo com que você desista do mesmo. Para que as suas vontades se concretizem é preciso pensar positivo e jamais esquecer os seus objetivos, não adianta querer mil coisas ao mesmo tempo, é preciso foco.

ESCOLHA AS PALAVRAS

Exclua do seu vocabulário frases negativas, deixe de lado o “eu não consigo”, o “não vai dar certo”, o “não estou bem” e passe a pensar de forma positiva: “Isso vai dar certo”, “Eu vou conseguir”, “Hoje o meu dia vai ser maravilhoso”.

FOQUE NOS PENSAMENTOS

Mude o seu modo de enxergar as situações, pois a realidade tem como base o que você constrói dentro da sua mente. A forma de pensar é o combustível para o sucesso, mantenha os pensamentos, sentimentos e energia em equilíbrio para que o universo vibre ao seu favor.

TENHA METAS

Sem metas não chegamos a lugar nenhum. Seja na área pessoal ou profissional, tenha metas e lembre-se delas todos os dias e empenhe-se para alcança-las.

TENHA AUTOCONHECIMENTO

Ache algo que colabore com a sua concentração, como a meditação, por exemplo. Reconheça os seus pontos fortes e fracos, olhe para si e veja o que precisa ser mudado e que sentimentos precisam ir embora, liberte-se de energias negativas para que as positivas tomem conta de você.

TENHA FÉ

Não basta só pensar, é preciso ter fé em você, em seus pensamentos e na sua capacidade. Jamais duvide de si mesmo, tenha confiança e acredite que tudo é possível.

Geovanna Valério Lipa