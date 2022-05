Homem é preso por ameaçar ex-companheira com facão

Share on Email

Com facão na mão, homem é preso pela Brigada Militar após importunar e ameaçar a ex-companheira, no bairro Nossa Senhora do Carmo, em Alegrete.

Conforme informações dos policiais, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada pela vítima, depois que o acusado quebrou um vidro da porta da residência e, com um facão em punho passou a ameaçá-la.

O motivo da desavença e falta de controle do homem, seria em razão de que ele queria ver o filho de 1 ano, por volta da 1h30min,(madrugada), e a ex-companheira teria ponderado que era muito tarde e a criança estaria dormindo. Diante da negativa, o homem passou a ficar agressivo.

O casal está separado há mais de dois meses e possui um filho de 1 ano. O indivíduo foi preso cerca de 50m da casa da vítima, com um facão em punho.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia onde foi arbitrada uma fiança de um salário mínimo, após ser preso em flagrante por ameaça.