A moça da Liga que realiza um trabalho que vai muito além de secretária

Existem pessoas que mesmo sendo bem jovens conseguem se diferenciar e fazer excelentes trabalhos nos locais onde recebem oportunidades.

A Valquíria Holvschuh Mendonça, secretária da Liga de Combate ao Câncer de Alegrete é uma dessas pessoas que iniciou no local aos 16 anos registando notas, a época, do Programa Nota Solidária- para ajudar com recursos para a Liga.

Por ocasião de laudos e afastamentos de colegas, a Val como é conhecida, passou para o balcão de entrada da entidade que atende pessoas com algum tipo de câncer, ou seus familiares que buscam a Liga como um socorro para encaminhar atendimento, medicação e auxílios.

O atendimento tem sido destacado por pacientes que precisaram do atendimento e dizem, inclusive, que são melhores atendidos na Liga que em muitas unidades de saúde.

A jovem foi aprendendo tudo, aos poucos, e hoje diz aos 35 anos que a Liga é a sua vida. -O segredo é estar atenta, ter humildade, vontade e atitude quando necessário, aponta.

Mesmo estando trabalhando, fez Faculdade de Educação Física e conta um fato interessante que a cadeira de psicologia que estudou no curso, hoje ajuda ela no atendimento às pessoas. – Aqui na Liga muitas pessoas desesperadas dizendo que vão morrer e eu busco com meu jeito acalmar, dar uma palavra de ânimo e coragem, atesta.

Valquíria destaca o apoio e incentivo da Helena Carlesso que presidiu por longa data a Liga de Combate ao Câncer de Alegrete a quem tem muito carinho e gratidão. Assim, como a atual presidente, Citânia de Lima Keffer, pessoa ímpar que continuou este grande trabalho na entidade que é referência em atendimento a pessoas com algum tipo de câncer e que precisem tratamento fora do domicílio, assim como exames e complementos alimentares.

Em 19 anos de Liga Feminina de Combate Câncer , ela tem centenas de relatos de atendimentos . E lembra de todos e descreveu alguns que marcaram muito sua vida.

Me envolvo com os pacientes e sempre falo em Deus para eles para eles. E tudo o que aprendi e me tornir aprendi em grande parte com a Dona Helena Carlesso.

Me marcou o caso de uma paciente que chegou lá chorando dizendo que ia morrer pois descobriu o câncer de mama. Eu conversei com ela, aconselhei, disse que ela ia passar por isso e com a graça de Deus ela iria se curar. Ela fez todo o tratamento dela, e hoje está firme e forte. Está sempre em contato comigo. Na pandemia, que ela não podia me visitar, o filho dela ia sempre ver como estou. Quando ela tomou as duas doses da vacina, foi lá e me deu um abraço e disse que gosta muito de mim e que está sempre em pensamento me desejando o bem.

Outro caso é da menina que chegou lá com 2 anos de idade, pegava ela no colo. Hj ela está com 12 anos, segue se tratando, e eu sempre faço oq posso para ajudá-la, mesmo que fora dos alcance da liga. Ela é maravilhosa, uma menina que me passa força, pois por tudo q passou e passa até hoje está firme e forte. Me dá muito carinho cada vez que vai lá.



Eu me envolvo muito com cada paciente, com cada história. Me coloco no lugar, tento fazer o possível para ajudar essas pessoas. As vezes tenho perdas, mas a vida é assim. A gente não ganha sempre né! A liga me ensinou muito, a não reclamar da vida.. a ter mais força, a ter fé.