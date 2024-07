Vacinação contra a gripe atingiu mais de 19 mil doses aplicadas e está longe da meta em Alegrete

Até o momento, segundo a Secretaria de Saúde de Alegrete foram aplicadas 19.659 doses da vacina.

A vacina conta a Influenza esta disponível em todas as unidades de saúde do Município com salas de vacinas. Esse imunizante previne a gripe A e suas complicações tão comuns nesta época do ano. Idosos e crianças são os que mais devem se prevenir com todas as vacinas disponíveis na rede pública de Alegrete. A vacina previne doenças.

O percentual de vacinação por população alvo é o seguinte: idoso 54,55% já se vacinaram aqui em Alegrete; crianças atinge 32,59%; gestantes, 21,29% e puérperas 14,13%