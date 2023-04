A Oficina Teatro do Oprimido antecede a Semana de Arte e Cultura de Alegrete

A Semana da Arte ainda não chegou, mas as atividades culturais estão presentes pela cidade. Uma dessas manifestações é a Oficina de Teatro do Oprimido na Educação de Jovens e Adultos (EJA), que ocorrerá no próximo dia 22 de abril, sábado.

O horário de início é às 16h, no Coletivo Multicultural, localizado à Rua Maximino Marinho, 270. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas feitas pelo Whatsapp (55) 999230571 ou pelo e-mail pauloamaral.rs@gmail.com. O público-alvo é para indivíduos com mais de 16 anos que tenham interesse no assunto. O oficineiro será Paulo Amaral, ator que já participou de mais de 20 peças, diretor teatral e profissional com amplo conhecimento em dramaturgia. Além disso, é professor de História na rede pública estadual, é pós-graduado em Filosofia e Sociologia, mestre em Educação, pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Vale lembrar que o Teatro do Oprimido se refere a uma forma moderna de fazer teatro, criado em 1970 pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, que acredita que todos fazem teatro, desde a plateia, até quem o produz. O expectador deixa de ser passivo e passa a ser ativo no processo de construção da peça, por isso, o nome Teatro do Oprimido, uma vez que deseja quebrar barreiras e dar voz a todos os sujeitos envolvidos no processo teatral.