Marfrig oferece 22 vagas de emprego

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Frigorífico Marfrig anuncia para Alegrete, 22 vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência. As oportunidades são para a função de auxiliar operacional.

Homem acusado de matar pedreiro confessa o crime e já está preso, diz PC

Os candidatos selecionados terão como benefícios restaurante no local, auxílio fretado, vale-alimentação e seguro de vida.

As inscrições já estão abertas e terminam em 20 de abril. Os interessados devem comparecer no endereço Estrada Alegrete Itaqui, Km 07, S/N, Capivari/RS, para participar do processo de seleção, que ocorre de segunda a quinta-feira, das 08h às 14h. É necessário levar o currículo, documentos pessoais e uma caneta.