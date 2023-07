A parada de ônibus que virou feira para ajudar na festa do bairro José de Abreu

A realidade de quem vive em comunidades de bairros, distante do centro da cidade, é diferente e instiga a desafios e criatividades que surpreendem. Lá, longe do movimento de lojas e carros, eles fazem muito uns pelos outros, quando a resposta não vem do poder público, diante da extensa demanda de necessidades em bairros de Alegrete. Onde está a parada de ônibus no bairro Jose de Abreu? Em frente a este ponto de transporte coletivo, uma moradora, daquela localidade do extremo sul de Alegrete, distante uns 7km do centro montou uma banca. O objetivo é levantar recursos para a festa de domingo no bairro. Ali ela expõe roupas e outras peças para vender à sua própria comunidade.

Isso é mais uma prova do quanto as comunidades se mobilizam para ajudar em eventos que sejam a todos, já que qualquer festinha tem que ter cachorro quente e lanches as crianças e como a maioria das pessoas é trabalhador, não tem condições. E daí que a criatividade surpreende para conseguir as doações ou levantar recursos. As crianças, desde cedo, estão junto de seus pais neste contexto único, amigável que acontece com mais frequência em todos os bairros da cidade.