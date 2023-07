Real é surpreendido em casa e perde para Sobradinho

No último sábado(22), ocorreu mais uma rodada do Estadual Série Prata. O Real recebeu em casa a Associação Esportiva Sobradinho(AES) e perdeu a invencibilidade dentro de casa, diante do seu torcedor.

A equipe alegretense vinha de duas derrotas fora de casa e a expectativa era de uma vitória para voltar subir na tabela de classificação. O jogo era cercado de expectativa em virtude das equipes estarem grudadas na tabela de classificação

A partida começou e viu-se uma grande atuação da equipe da AES, que não sentiu em nada o fator de jogar fora de casa. A equipe alegretense tentou ao máximo equilibrar o jogo, porém, a equipe adversária estava em noite inspirada. Placar final AES 3 a 1 frente ao Real.

O treinador Dema Corrêa salientou que a equipe precisa manter a regularidade nos jogos, ” necessitamos fazer os gols, estamos pecando nesse quesito e por isso não estamos obtendo o resultado positivo”, apontou o técnico.

O real está na 9º colocação e joga somente no sabádo(5), fora de casa, contra a equipe do URF em Rio Grande. A equipe alegretense tem mais três partidas até o fim da competição, sendo duas em casa e necessita de no mínimo duas vitórias para seguir com esperança de classificação ao mata mata.