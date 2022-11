Dia triste para o magistério municipal com morte da professora Carmem Cardona

Share on Email

Antes de ingressar na rede municipal de ensino, ela trabalhou também no Gabinete do prefeito José Carlos Jardim ( in memorian).

Carmem foi diretora da EMEB Alcy Cheuiche, no bairro Gamino, e por último integrava a equipe da EMEB Francisco Carlos, na Vila Nova, onde foi coordenadora pedagógica.

Nas redes sociais dezenas de homenagens de pesar pela perda da amiga e colega a quem dizem ter sido uma excelente profissional, sempre dedicada e buscando agregar pessoas e resolver problemas onde atuava.

As últimas homenagens serão na Angelos da Daltro Filho e o sepultamento está marcado para as 17h de hoje.