Casal alegretense viaja a Buenos Aires a bordo de um Corcel 78

O casal alegretense Gustavo Vilaverde e Amanda Fontonella, curtiram a capital argentina a bordo de um Corcel II ano 1978.

Foram seis dias de aventura, quatro na capital, Buenos Aires, numa viajem de 1.899 quilômetros com o xodó: um Corcel II ano 1978/1979.

Gustavo diz que muita gente tem medo de ir de carro, principalmente pela polícia, dizem que pedem propina e exigem mil coisas. “Não fomos atacados nenhuma vez, isso que passamos por várias barreiras, principalmente entre as províncias, fomos com tudo certo, extintor, dois triângulos, cinta para rebocar e seguro carta verde.. (carro não precisa do adesivo “110”) As estradas são muito boas no geral, duplicadas, com pedágios que custam de 80 pesos a 140 pesos (na conversão que pegamos pela Western Union ficou: R$1,45 a R$2,50)”, descreve o dono de uma relíquia do ano 1978. Na questão do combustível, ele diz que a gasolina variou de R$3,60L na estrada e R$2,15L na capital.

“Gasolina muito boa, carro aceitou muito bem, ficou até melhor, andando melhor e fazendo mais média do que com nossa gasolina”, afirmou.

O alegretense destacou a segurança na capital como excelente. Em qualquer horário, policiais e câmeras por todo lado 24h, o trânsito intenso, muito movimentado, mas funciona perfeitamente, comenta.

Como toda viagem, fotos e mais fotos, o Corcel II invadiu as ruas de Buenos Aires e posou de modelo em vários pontos turísticos da cidade portenha.

“Na volta viajamos por toda madrugada, e achamos mais seguro do que viajar aqui no Brasil nesse horário. A estrada sempre com movimento, eles gostam de viajar de madrugada pelo jeito. Postos 24h com conveniência e serviços por todo caminho”, explica Vilaverde.

O idioma, garante que foi até que tranquilo, no segundo dia, já estava acostumado com algumas palavras, o casal ia se virando. “A cidade é top demais, mais top do que esperávamos.. Muito limpa e organizada, bem diferente de outras cidades da Argentina, como as das fronteiras. Valeu muito a pena, é uma experiência única, ainda mais de carro antigo.. Agradeço minha namorada e companheira de viagem. Amanda foi uma parceira incrível”, descreveu Gustavo.

Na ida foram dois dias na estrada com pernoite em Cólon, já na volta vieram de Buenos Aires até Uruguaiana, seguindo direto para Alegrete.

O casal Gustavo e Amanda já foram com o Corcel 78, para Torres, Gramado, São Miguel das Missões, Santo Ângelo, Nova Esperança do Sul e outras cidades no RS, mas Buenos Aires foi o primeiro carimbo internacional do xodó da família.

Gustavo criou um perfil no Instagram onde posta tudo sobre o carro, desde reformas e viagens. É só conferir no @paintworks78.

Fotos: acervo pessoal