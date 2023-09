Um bilhete realimenta a crença: o bem existe e tem nome, Sandro

A história de Aline Menezes, uma profissional que desempenha um papel importante na Rádio Nativa e no Alegrete Tudo, tanto na área comercial quanto no quadro “Música da Minha Vida” aos sábados no Estação Saudade, revela como o turbilhão do cotidiano pode pregar algumas peças surpreendentes. Entretanto, também ensina que, mesmo nos momentos de correria, ainda é possível acreditar na bondade inerente ao ser humano.

Em um dia como outro qualquer, Aline saiu para atender a um cliente, utilizando sua moto Biz. A rua, situada na região central da cidade, fervilhava de atividades e movimento. No calor da pressa, ela cometeu um descuido que poderia facilmente ter se transformado em um problema maior: deixou a chave da moto na ignição.

Após um período que ela estima ter ultrapassado os 40 minutos, Aline retornou à sua moto para prosseguir com seus compromissos do dia. Entretanto, ao buscar pela chave em sua bolsa, percebeu com desespero que ela havia desaparecido.

Foi nesse momento de incerteza que algo extraordinário aconteceu. Na moto, Aline encontrou um bilhete cuidadosamente colocado. A mensagem revelava a ação de um anônimo herói do cotidiano, alguém chamado Sandro. O bilhete dizia: “Tua chave ta na farmácia São João, no caixa” – Sandro.

“Eu não sei quem é Sandro, mas ele é um ser de luz. Pois eu esqueci a chave e ele retirou e deixou a informação de que estava no balcão de uma empresa, no caixa de uma farmácia-” comentou.

A atitude de Sandro, deixou Aline emocionada e surpreendida. Essa história recorda que, mesmo nas situações mais agitadas e frenéticas da vida moderna, ainda existem pessoas de boa índole dispostas a ajudar, a fazer a diferença e a espalhar bondade.

É fácil ceder ao ceticismo em um mundo cheio de notícias negativas, mas relatos como o de Aline Menezes e Sandro lembram que a esperança na humanidade não é em vão. Às vezes, basta uma pequena ação para restaurar nossa fé nas pessoas e lembrar de que, no final das contas, o bem ainda é a melhor opção.