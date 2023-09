Estudantes do IFFar garantem ouro na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Geografia

A equipe Geodisseia, composta pelos estudantes Bruno Artur Arend (Técnico em Química), Carlos Henrique Campus Cordeiro (Técnico em Informática) e Sérgio Lima de Souza (Técnico em Agropecuária), sob a orientação da Prof. Suelen de Leal Rodrigues, é medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Geografia, está entre as melhores equipes do estado do RS.

A Geografia é uma ciência fundamental para análise sistêmica das ações antrópicas com o meio ambiente, portanto, busca formar cidadãos responsáveis socialmente frente aos desafios contemporâneos. Orientada por esse objetivo, a OBG é uma importante ferramenta de democratização e incentivo ao estudo da geografia.

A OBG – Olimpíada Brasileira de Geografia é realizada desde o ano de 2015 e é composta de etapas online e presencial e também uma fase internacional. No ano 2023, a OBG priorizou as discussões sobre as diversas áreas da Geografia, Cartografia e Geotecnologias no contexto do 9º (nono) ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio.

Fotos: IFFar – Campus Alegrete