AVF busca em casa o acesso à Série Ouro 2024

Neste sábado (23) ocorre a partida de volta entre AVF e AFA válida pelas quartas de finais da Série Prata. O primeiro confronto entre as equipes terminou no placar de 5 a 3 a favor da equipe assisense, agora em sua casa com apoio da torcida, a Associação Vianense tentará reverter a vantagem.

O técnico da AVF Alexandre Bohrer, treinou a equipe projetando um confronto muito pegado e equilibrado. Na partida de hoje, o treinador receberá o reforço de dois atletas alegretenses; Dudu Tessari e Thainan Fernandes que não jogaram no primeiro confronto.

A equipe vianense precisa vencer pelo placar minímo no tempo normal, forçando assim a prorrogação. No tempo adicional, a equipe da casa joga pelo empate, ou seja, a AVF precisa vencer no tempo regulamentar e assim usufruir da vantagem conquistada por ter melhor campanha que seu adversário.

Uma peça fundamental no jogo de ida foi o goleiro Lucas Pinheiro. O jovem guarda redes é um dos destaques da competição, praticando grandes defesas durante os jogos. Lucas relata que é o jogo mais importante da história da AVF.” Vamos com tudo, precisamos fazer o que for possível para sair classificados desse confronto”, disse o goleiro.

A diretoria da Associação Vianense reforça o convite à população alegretense que compareça ao ginásio Henrique Nemitz. O jogo tem início a partir das 20h e terá transmissão pelo canal do Youtube da AVF e pela Rádio Ibicuí( 104.9/FM). O confronto decidirá quem estará classificado à Serie Ouro 2024. As duas equipes fizeram duas boas e campanha e prometem protagonizar um grande confronto em busca da vaga.