A Psicanálise é capaz de transformar vidas; veja testemunhos reais

No dia 10 de setembro, data marcada pela conscientização sobre a prevenção ao suicídio, o Portal Alegrete Tudo (PAT) destaca uma outra abordagem, desta vez, com a psicanalista Marileia da Silva Marchezan, sobre a relevância de buscar ajuda.

A psicanálise, uma abordagem que se originou há mais de um século com Sigmund Freud, concentra-se na investigação do inconsciente do indivíduo para compreender as razões subjacentes por trás de seus comportamentos e sentimentos. Por meio do método da livre associação, os pacientes são incentivados a expressar livremente seus pensamentos mais profundos, traumas, medos e anseios em sessões terapêuticas regulares. O analista desempenha um papel crucial nesse processo, fornecendo um espaço seguro para a autoexploração.

Marileia da Silva Marchezan é um exemplo dos benefícios da psicanálise. Após enfrentar desafios médicos e emocionais, ela embarcou em uma jornada de autotransformação e cura por meio dessa abordagem. Ela não apenas estudou os princípios da psicanálise, mas os viveu, superando traumas e melhorando suas relações interpessoais. Hoje, como psicanalista, ela dedica sua vida a ajudar outras pessoas a descobrirem sua própria jornada de autotransformação.

Marileia, 52 anos, é casada, mãe de três filhos e avó de uma neta. Além de sua formação em Psicanálise, ela possui mestrado em Tecnologias Educacionais em Rede, especialização em Educação Inclusiva e está se especializando em Psicanálise, Psicoterapia e Psicopatologia do Adolescente. Com mais de 30 anos de experiência em educação, ela atende seus clientes em sua clínica no Centro Integrado de Saúde de Alegrete.

Veja depoimentos:

D.K. compartilhou que sentiu a necessidade de buscar ajuda terapêutica devido ao ressurgimento de medos e traumas que pensava ter superado. A terapia permitiu a ele uma nova compreensão das razões por trás de suas angústias e inseguranças.

M.M. enfatizou que a terapia lhe proporcionou um espaço seguro para expressar aspectos de sua vida que nunca havia compartilhado antes. Ele pôde realizar uma análise profunda de si mesmo e de suas experiências passadas, sem julgamentos.

D.R. mencionou que a terapia foi crucial em um momento difícil de sua vida, proporcionando-lhe alívio e ajudando-a a tomar decisões com mais confiança. Antes, ela costumava tomar decisões considerando principalmente os outros, mas agora se concentra no que é melhor para si mesma.

C.F. destacou que o tratamento terapêutico com Marileia teve um impacto positivo em sua vida, permitindo-lhe encontrar mais tranquilidade e aceitar o sofrimento e os traumas do passado. Ela conseguiu se libertar do peso do passado e agora tem novos objetivos para sua vida.