Conheça a história do “picolé” da Bento

Mas como tudo tem um porquê e sua história, a reportagem apurou o objetivo deste marco no meio da rua.

Marco entre as ruas 20 de setembro e Bento Manoel

O historiador Homero Dornelles conta que aquele monumento foi colocado, naquele local em 1947, quando o prefeito de Alegrete era Alexandre Lisboa. Dornelles informa que ali era tudo terra e elas pertenciam ao Coronel Antônio de Oliveira Macedo que tinha uma chácara, cujas divisão ia do atual bairro Macedo até a rua Bento Manoel. Diz que o marco não era bem naquele local, esteve mais para frente e para o lado. – Na verdade foi uma homenagem que o prefeito, da época, fez ao doador da terras que hoje é o bairro Macedo.

O “picolé” da Bento, em quadrilátero, em que cada uma de suas faces fica virada para um dos lados das duas ruas onde está colocado, não raras vezes, é alvo de acidentes envolvendo veículos que param em choques naquele marco. Já houve, inclusive, movimentos de quem defende a retirada do monumento do local. Porém, é marca da história que há 66 anos está no meio de duas importantes ruas da cidade, defende o historiador.