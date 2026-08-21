A rotina dos vianenses que vêm a Alegrete fazer o “rancho do mês” em busca de preços mais baixos

Há um movimento que já faz parte da rotina de muitos moradores de Manoel Viana, mas que vem ganhando cada vez mais força: a vinda a Alegrete para fazer as compras do mês. No início de cada mês, é comum encontrar consumidores vianenses nos mais diversos supermercados do município, em busca de variedade, preços mais competitivos e, principalmente, economia no bolso.

Separados por cerca de 40 quilômetros, Manoel Viana e Alegrete mantêm uma relação próxima também quando o assunto é consumo. Para muitos moradores da cidade vizinha, percorrer essa distância para realizar as principais compras do mês já virou uma prática habitual.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo (PAT) conversou com moradores de Manoel Viana para entender como funciona esse processo, quantas vezes eles costumam vir a Alegrete e se, de fato, a viagem compensa na hora de fechar as contas do mês.

Para muitos consumidores, a resposta é sim.

Um motorista de 54 anos, morador de Manoel Viana, conta que já transformou a vinda a Alegrete em um compromisso mensal. Segundo ele, todo primeiro sábado do mês costuma vir ao município para realizar o chamado “rancho do mês”, aproveitando o maior número de opções disponíveis nos supermercados. “Venho com minha família, já pagamos algumas contas, mas sempre venho e faço o rancho”, relata.

Segundo ele, o volume de compras também influencia na decisão. Como a intenção é adquirir uma quantidade maior de produtos de uma só vez, a variedade encontrada em Alegrete acaba sendo um dos fatores considerados pelos consumidores.

Já um servidor público, de 44 anos, também mantém o hábito de vir a Alegrete para realizar as principais compras do mês. Para ele, a comparação de preços entre os dois municípios é determinante na decisão de percorrer os cerca de 40 quilômetros.

O consumidor explica que, dependendo dos produtos e da quantidade adquirida, a diferença no valor final do rancho pode chegar a aproximadamente R$ 150. Mesmo com o gasto de combustível, ele considera que a viagem continua compensando.

“Eu coloco R$ 60 no meu carro, faço todo o rancho e sinto a economia no bolso. Então vale a pena vir e fazer o rancho. Durante o mês compramos algumas coisas que faltam, mas o rancho maior sempre é em Alegrete”, destaca.

Uma rotina que movimenta o comércio

A presença de consumidores de Manoel Viana nos supermercados de Alegrete não é recente. Há bastante tempo, moradores da cidade vizinha atravessam os cerca de 40 quilômetros que separam os municípios para realizar compras. O que chama atenção agora é a frequência com que esse movimento pode ser percebido, especialmente nos primeiros dias de cada mês.

A lógica adotada pelos consumidores é semelhante: pesquisar preços, observar promoções, aproveitar a variedade de produtos e colocar na ponta do lápis o custo da viagem. Para quem realiza uma compra maior, a economia obtida nos produtos pode compensar o combustível gasto no deslocamento.

Além disso, Alegrete concentra uma quantidade maior de estabelecimentos e supermercados, oferecendo aos consumidores diferentes opções para comparar preços e montar o rancho.

Para os vianenses, a estratégia é simples: fazer uma compra maior em Alegrete e, durante o restante do mês, adquirir em Manoel Viana apenas os produtos que eventualmente faltarem.