Programa de Turismo Rural inicia processo de formação de associação e agroturismo em Alegrete

O Programa Municipal de Turismo Rural e Agroturismo de Alegrete dá mais um passo importante com o início do processo de formação de uma Associação de Turismo Rural e Agroturismo, buscando fortalecer a união entre produtores, empreendedores e demais envolvidos no setor.

Como parte desse processo, nos dias 18 e 19 agora será realizado o Curso de Associativismo, promovido pelo SENAR-RS e Sindicato Rural de Alegrete com apoio do Programa Municipal de Turismo Rural e Agroturismo.

A capacitação busca estimular a cooperação, a troca de experiências, a organização coletiva e a construção conjunta de soluções, criando bases para uma futura associação que possa representar e fortalecer o Turismo Rural e o Agroturismo no município.

Nos 18 e 19 de agosto de 2026, das 8h às 12h e das14h às 17h no Sindicato Rural de Alegrete – Rua Venâncio Aires, 654, Centro, Alegrete/RS

O processo ainda está em construção e representa mais uma etapa do trabalho desenvolvido pelo Programa, que busca criar condições para que os próprios empreendedores do meio rural participem da organização e do desenvolvimento do setor.