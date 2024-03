A Semana Santa na visão de religiões em Alegrete

A visão desta semana varia, conforme a religião. Os católicos realizam a via sacra, procissão do senhor morto e missa que marcam o sofrimento de Jesus, antes da ressureição no domingo de Páscoa. É uma semana de muita reflexão em que devemos fortalecer ainda mais a nossa fé que deve nos mover inspirados em Cristo que sofreu, foi crucificado e morto para salvar a humanidade, observou Padre Irinei Machado. -Todos os dias temos que nos lembrar do salvador orar, e buscar sempre os melhores valores cristãos para vivermos na paz e no amor em nossas comunidades, nunca esquecendo de realizar ações de solidariedade e amor ao próximo, pontuou.

Imagem Nossa Senhora e Jesus

Já, para os evangélicos, conforme o Bispo Enio Bastos, a Semana Santa tem o significado do que as escrituras nos ensinam, que é a Paixão de Cristo. “A gente relembra o sofrimento de Jesus, no quanto ele sofreu por nós. Realizamos cultos especiais, sempre mostrando aos nossos fiéis o quanto precisamos aprender sobre os ensinamentos da Bíblia: a humildade, perdão, serenidade, respeito e todos valores cristãos para vivermos em paz e saúde emocional e física, salienta.

Os espíritas tem uma visão bem diferente da data. Rosane Vilaverde da Casa Espírita Eulália Nogueira, diz que a Doutrina Espírita não comemora a Páscoa como os Judeus ou Cristãos, mas respeita e compartilha o valor do simbolismo representado, ainda que apresente outras interpretações. Acata os preceitos do Evangelho de Jesus, o guia e modelo que Deus nos concedeu e que representa o tipo da perfeição moral que a Humanidade deve ter como guia na Terra. Então, nesta época do ano, os espíritas buscam comemorar a Páscoa não só nesta época, mas todos os dias de nossa existência, a se traduzir no esforço perene de vivenciar a mensagem de Jesus rotineiramente.



-Para nós, a Páscoa representa o renascimento espiritual, a ressurreição do amor, o despertar da consciência e a vitória da vida sobre a morte. Busquemos refletir sobre a importância do sacrifício de Jesus Cristo, sua mensagem de amor e bondade, e como esses ensinamentos podem ser aplicados em nossa vida. É oportunidade para renovar a fé, salienta.



É oportunidade de reflexão sobre a ressurreição de Jesus Cristo, entendida não como um evento físico, mas como uma renovação espiritual. Através da morte e ressurreição de Jesus, é ensinado que temos a chance de renascer espiritualmente por meio da nossa melhora e da nossa transformação e evolução moral diária.

Rosane Vilaverde observa: é o momento propício para avaliar nossa conduta. Ver como está nosso amor ao próximo, perdão, caridade, compreensão, compaixão, resiliência, transformação moral e evolução espiritual. Será que neste ano estou melhor que no ano passado?



É saber que não importa se comemos peixe, carne ou nenhum deles. Se seguimos o ritual de Páscoa ou se não. Se reunimos a família e amigos ou passamos sozinhos, mas saber que o valor está nas nossas ações e pensamentos e, principalmente, no amor que espalhamos.