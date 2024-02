Marido de Fátima Jussara, vítima de atropelamento na Zona Leste, diz que o estado dela continua grave

Emocionado, ele destacou que o estado de saúde dela é muito grave, que está lutando pela vida na UTI da Santa Casa de Alegrete. Fátima está entubada, inconsciente e com múltiplas fraturas, incluindo braço, cotovelo, joelho e costelas, assim como uma perfuração no pulmão. O que a fez passar por uma primeira cirurgia de emergência na tarde de quarta-feira.

Felipe Cipolat concluiu com sucesso a primeira etapa do tratamento conta a leucemia

O desabafo de Séres Luiz Pintos Fernandes foi no sentido de que sua esposa não se torne apenas mais um número nas estatísticas de acidentes graves. Ele espera que o responsável, agora preso preventivamente, seja julgado com rigidez pela justiça e pague pelo crime cometido.

Com lágrimas nos olhos, Séres destacou a importância de Fátima em sua vida, descrevendo-a como sua companheira em tudo. Ela trabalha desde os 16 anos e, mesmo aposentada, mantém seu comércio na Avenida Caverá para complementar a renda. A idosa de 62 anos fazia o mesmo trajeto diariamente de segunda a sábado, ressaltando que nos últimos tempos havia decidido não ir aos domingos.

Séres, que trabalha a cerca de 30 km da cidade, no Durasnal, mencionou que sofreu um infarto e ficou limitado em algumas atividades, por isso, ao receber a notícia do acidente, mal pôde acreditar e o impacto foi muito grande.

Polícia Civil prende autor do atropelamento de idosa na Avenida Tiarajú

Ele também descreveu a situação como uma tragédia anunciada, citando a alta velocidade dos motoristas naquela Avenida e a necessidade de redutores de velocidade, na região do atropelamento.

Por ser motorista, Séres afirmou que sempre fez sua parte para evitar acidentes, mas lamentou que a fatalidade tenha ocorrido daquela maneira. Ele citou o momento em que o responsável pelo atropelamento abandonou Fátima e só mais adiante parou para ver os danos no carro, antes de abandoná-lo no bairro Boa Vista. Algumas testemunhas relataram ter visto o motorista no veículo, mas não sabiam do acidente naquele momento.

A família de Fátima pede que a justiça seja feita integralmente e que o autor não fique impune. A prisão preventiva do responsável foi apenas a primeira etapa, agora os familiares esperam que ele seja devidamente indiciado pelo que fez.

Séres expressou sua preocupação com o futuro de sua esposa, incerto quanto às possíveis sequelas e ao processo de recuperação de alguém que sempre foi reconhecida como uma pessoa guerreira e trabalhadora.