Marca misteriosa, semelhante à tatugem, aparece no corpo de mulher em Alegrete

A dona de casa de 57 anos, do bairro Inês, conta que, em abril deste ano, dormiu um sono sem interrupção e ao acordar percebeu o sinal em um dos seios.- Eu fiquei apavorada e comentei logo pela manhã à minha mãe. Não senti dor, nada, mas o desenho estava ali sem nenhuma explicação e no local de pequenos vasos sanguíneos havia uma casquinha e parece que tinha números. A marca sumiu poucos dias depois, cita.

A marca que misteriosamente apareceu no corpo de mulher em Alegrete

Um fato que precedeu este mistério, diz a mulher, foi o comentário de um neto de 4 anos que estava a passeio em sua casa e dois dias antes olhou para cima da casa e falou : “vó olha um alienígena, nos olhamos e não vimos nada”. A situação é que ao acordar quando foi se trocar para ir ao trabalho percebeu a marca e entrou em pânico, porque havia deitado sem aquele sinal, não sentiu dor e ninguém sabia explicar do que se tratatava. Em pesquisas, na internet, perceberam que outras pessoas em várias partes do mundo também tiveram a mesmo desenho, que vem aparecendo no corpo das pessoas desde 2014.

O site Mundo gump traz uma reportagem sobre marcas misteriosas que aparecem no corpo das pessoas. São marcas que surgem da noite para o dia na pele das pessoas e em alguns casos desaparecem em algumas semanas, em outras se tornam cicatrizes, com casca e tudo, de acordo com a matéria de Philip Kling David. O fato é que não são naturais.

a mesma marca no pescoço de uma mulher

A igreja tem algumas explicações baseadas em passagens do apocalipse como: Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é seiscentos e sessenta e seis.

Apocalipse 13:16-18

Em entrevista com o Ufólogo ( quem estuda fenômenos extraterrestes), Edson Boa Ventura, do canal do youtube Enigmas e Mistérios, foi apurado que segundo os estudiosos de abdução poderiam ser marcas de aparelhos nas abudções e visitas de dormitório. Ele disse que isso é comum em alguns casos de abdução ao redor do mundo.

Em um contexto de Ufologia, o termo abdução é usado para descrever, relatar, afirmar ou simplesmente levantar a hipótese de raptos, desaparecimentos temporários ou memórias supostamente reais de pessoas que teriam sido levadas secretamente, contra a própria vontade ou não, por entidades aparentemente não humanas ou de natureza e origem desconhecidas, e então submetidas a procedimentos físicos e psicológicos de complexidade não-compreendida.