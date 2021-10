A vereadora que se inspirou numa ciclista e começou a pedalar

O hábito de pedalar tem contagiado muitas pessoas em Alegrete que, em cima de suas bikes, buscam respira ar puro e se exercitar. E essa realidade começa a envolver pessoas acima dos 40 anos aqui na cidade.

A influência dos que praticam esse hábito em outras pessoas é visível em Alegrete. Uma que aderiu o pedalar e, mesmo no interior ( Durasnal), a professora Mariléia Marchezan pratica esse hábito. Ela teve na sobrinha Miriam e na irmã Marta o exemplo para sair do sedentarismo e pedalar.

Porém, uma que diz ter sido influenciada pela repórter – Jornalista Vera Soares Pedroso é a Vereadora Dileusa Alves (PDT). – Vendo as postagens de pedaladas dela, que se desafia e vence cada vez mais distancias e influencia pessoas, de forma muito positiva, comecei a me incentivar e comprei uma bike e estou, aos poucos, me equipando para praticar esse esporte. -Além de ser ótima no que faz agora, leva junto outras mulheres, o que acredito ser um baita exemplo, diz a Vereadora que tem 46 anos.

-E mais do que isso, as pedaladas da Vera inspiraram, ainda, os defensores da causa animal ( OPAA) que se organizam para colocar suas magrelas na pista, porque gostamos de animais, defendemos suas vidas e vamos dar atenção a nossa saúde para podermos continuarmos servindo a nossa comunidade, atesta.

Vereadora Dileusa Alves

-Eu trabalho bastante na Câmara e na minha Clínica Veterinária, lidando com os mais diversos assuntos e situações e agora para distrair e arejar a cabeça faço as minhas pedaladas bem à tardinha.

Dileusa, que mora na Zona Leste, usa muito a ciclofaixa que inicia no Centro Social Urbano. Por enquanto, diz rindo que faz várias idas e voltas na pista para bikes, porque tem medo do trânsito na estrada, dizendo que os carros passam “voando”, o que considera perigoso para quem pedala.

Vereadora Dileusa Alves

A vereadora, em seu primeiro mandato, acredita ser muito importante que mais pessoas pedalem, inclusive para ajudar a desafogar o trânsito de carros e o meio ambiente, com menos emissão de gás carbônico e, claro pela saúde, destaca. Mas, também, entende que ainda faltam estruturas aos ciclistas, principalmente como bicicletários seguros para quem sai dos bairros e vai ao centro realizar vários serviços ou para trabalhar.

Vereadora Dileusa Alves

A gente começa e sente que é bom e não quer mais parar, comentou a vereadora que diz que o hábito de mais pessoas pedalando, em todos os lugares, encareceu os produtos mas, aos poucos, quem realmente quer vai se equipando. Ela saúda a todos os trabalhadores que fazem da bicicleta o seu meio de transporte e afirmou que vai trabalhar para conseguir bicicletários. -E aos atletas do Trilha Aventura e outros grupos um salve, por serem os pioneiros a fazer do pedal um hábito saudável e possível no Município”.

Vereadora Dileusa Alves