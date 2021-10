Próximos dias com baixas temperaturas para a Primavera

Depois da chuva desta sexta-feira(15), o clima vai abrir já neste sábado e com uma mudança de clima. Pelo menos até terça -feira (19) teremos início de manhãs bem frias.

Com sol entre nuvens, os próximos dias de Primavera terão mínima de 8°C em Alegrete. Mesmo com previsão de chuva abaixo da média para estação, estas últimas que caíram são benéficas para manter as barragens, já que estamos em plena produção da nova safra de arroz.

A partir do dia 20 de outubro, a temperatura vai subir com dias mais quentes aqui na Região, já num prenúncio de verão com dias maiores em que as pessoas aproveitam para fazer atividades físicas ou trabalhar até mais tarde.

Primavera com La Niña

Mas a primavera de 2021 será com o desenvolvimento de um evento na La Niña, na sua forma Modoki. Os principais centros de monitoramento do clima global apontam que este evento se configurou

na virada de setembro para outubro.

Um aspecto especial do La Niña Modoki é estimular mais chuva durante a primavera do que no verão. Mas a Região Sul é uma das que mais sentem a influência das mudanças periódicas da temperatura na porção central e leste do oceano Pacífico Equatorial.