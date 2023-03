A violência doméstica segue rotineiramente fazendo vítimas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A violência contra mulher é uma chaga.

Diariamente, mulheres são agredidas verbalmente ou fisicamente em Alegrete, além, das ameaças de morte e outras situações gravíssimas.

Em um dos casos do final de semana, uma vítima de 21 anos, foi ameaçada de morte pelo companheiro de 23 anos.

Segundo relato dos policiais militares, a guarnição foi ao bairro Ibirapuitã, onde foi feito contato com a mulher. Ela disse aos PMs, que o acusado, estava alterado e sem a sua permissão havia saído com o filho do casal (01 ano e 11 meses).

De posse das informações, o suspeito que apresentava comportamento alterado e estava de posse da criança, foi preso pelos policiais.

O casa foi levado até a DPPA onde, em contato com a Delegada de Plantão, foi determinado que o suspeito fosse autuado em flagrante por ameaça/violência doméstica tendo em vista as diversas mensagens com ameaças de morte enviadas para o whatsApp da vítima.