Máquina agrícola é interceptada pela PRF quando trafegava na BR 290

Recentemente, o PAT abordou sobre uma história em que uma mãe perdeu um filho em decorrência de uma máquina agrícola que andava de forma irregular na rodovia. Um acidente grave, resultou no óbito de uma criança e sequelas gravíssimas à mãe.

Veja no link a matéria na íntegra: O renascimento depois de uma tragédia: alegretense descreve suas fraturas e traumas e a perda de um filho

Por coincidência, no mesmo dia, durante a fiscalização de rotina, os policiais rodoviários federais, em Alegrete, visualizaram um pulverizador trafegando na BR290.

Com a finalidade de preservar vidas, alguns cuidados devem ser tomados com tratores e máquinas agrícolas nas estradas, rodovias e outras vias públicas, seja no meio urbano ou rural.

Segundo o código de trânsito brasileiro, os usuários das vias, ou seja, aqueles que utilizam as rodovias devem evitar situações que possam constituir perigo para o trânsito de veículos, de pessoas ou animais, causarem danos a propriedades públicas ou privadas. (CTB, art. 26, I e II).

Para colhetadeiras, devido as grandes dimensões e ao perigo que representam quando estão em deslocamento, é proibido o trânsito delas nas rodovias, haja vista estar em desconformidade com o que preceitua a Resolução nº 210/06 do Contran(estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres e dão outras providências), mesmo com a plataforma de colheita desmontada.

Dessa forma, o modo correto e seguro para o transporte de colhedoras é embarcada em um caminhão prancha.

Neste flagrante que ocorreu no km 594, o veículo ficou retido na UOP(Unidade Operacional de Policiamento) de Alegrete até regularização, com o transporte credenciado. A máquina agrícola, já havia rodado cerca de 7 km, na rodovia no sentido Uruguaiana.